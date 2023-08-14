Fed'in faiz indirimi için tarih verdi: Üç ayda bir indirime gidecek

Yerel seçimlere hazırlıklarını sürdüren AK Parti ana gündemine ekonomiyi aldı. Partisinin seçim ve ekonomi hedeflerine dair mesajlar veren AK Partili Hamza Dağ İstanbul, Ankara ve İzmir için çok konuşulacak bir iddia ortaya koydu. 3 büyükşehirde değişim için kesin konuşan Dağ, İzmir'de "çok şaşırtacak neticeler" doğabileceğinden ifade etti.