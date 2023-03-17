FED'ten 153 milyar dolarlık rekor borç: 2008 krizini de solladılar

ABD'deki banka krizi giderek derinleşiyor. Ülkede peş peşe yaşanan banka iflasları sonrası ABD Başkanı Joe Biden ve Hazine Bakanı Janet Yellen'den gelen mesajlarda piyasaları rahatlatmadı. Yatırımcılarda oluşan kaygılar nedeniyle küresel bankacılık hisselerinde keskin düşüşlere neden olurken, sadece iki gün içinde yapılan hisse senedi satışı ise 465 milyar doları buldu. Yaşanan gelişmeler sonrası ABD'nin başlıca bankalarının hisse değeri son üç işlem gününde 190 milyar dolar eridi.