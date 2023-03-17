|
Reklam
Reklam
Ekonomi

FED'ten 153 milyar dolarlık rekor borç: 2008 krizini de solladılar

Bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkan ABD Merkez Bankası 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu.

10:15 . 17/03/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Fed, bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı.


Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Bir önceki hafta bankalar, Fed'e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.


Öte yandan, Fed'in 13 Mart'ta uygun ABD mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) kapsamında 3 günde 11,9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kurulan mevduat kurumlarına kullandırılan krediler 142,8 milyar doları buldu.


Bir önceki hafta 8,39 trilyon dolar olan Fed bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkarken, geçen yıl kasımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.







#ABD Merkez Bankası
#Fed
#Rekor borç
1 saat önce
default-profile-img
FED'ten 153 milyar dolarlık rekor borç: 2008 krizini de solladılar
LGS'de kaç soru var? 2022 LGS soru sayısı ve soru dağılımları
Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesinin detaylar belli oldu
Sivasspor-Fiorentina maçında unutulmayacak gol
Binalara yapı polisi
HÜDA-PAR'dan seçim açıklaması: Arzumuz kendi adımızla girebilmek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.