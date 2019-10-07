Ekonomi Fenerbahçe eylülde de yatırımcısına kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fenerbahçe eylülde de yatırımcısına kazandırdı

Fenerbahçe Futbol AŞ, ağustos ayının ardından eylülde de Borsa İstanbul'da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe en çok kazandıran spor şirketi oldu.
Fenerbahçe en çok kazandıran spor şirketi oldu.

Derlenen verilere göre, geçen ay yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.

POZİTİF SEYİR İZLİYOR

Finansal fair play sorunları ve eriyen şirket öz kaynakları nedeniyle 2018'de ortalama yüzde 52 değer kaybeden spor hisseleri, yeni sezonda artabilecek gelir beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor. Hazirandan bu yana aylık bazda yükseliş eğilimini koruyan spor endeksi, eylülde özellikle Fenerbahçe hisseleri öncülüğünde hareket etti. Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri, ağustosta da yüzde 22,02 artışla en fazla değer kazanan spor hissesi olmuştu.

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