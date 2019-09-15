Ekonomi Fibere 20 katı yatırım şart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fibere 20 katı yatırım şart

Küresel ticaret savaşlarının yerli ve milli teknolojilerin önemini arttırdığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye, bugünkünün 20 katı fibere yatırım yapması lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan (solda) ve GSMA Genel Direktörü Mats Granryd
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan (solda) ve GSMA Genel Direktörü Mats Granryd

Bir süredir Türkiye'nin ana üretim hedefi olan yerli ve milli teknolojilerin önemi artık küreel ekonominin aktörleri tarafından daha iyi anlaşılıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, küresel ticaret savaşlarının yerli ve milli uygulamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor” dedi.

Erkan, Türkiye’nin daha hızlı bir şekilde fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım. Türkiye’de bunu yapabilecek üç operatör var. Bu üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE VE ABD'DE ORTAK

Erkan, ortak hareket edilerek ülkenin fiber altyapısının tamamlanmasın ardından elde kalan sermayenin yeni rekabetçi hizmetlerin sağlanmasında kullanılabileceğini belirterek, “Fiberin inşaat kısmının ayrı ayrı yapılmasına gerek yok, ortak yapılması lazım. Bu iş İngiltere’de, Güney Kore’de, ABD’de ortak yapılıyor. Doğru yöntem altyapıda ortaklık, üst yapıda rekabet” şeklinde konuştu.

5G'DE SIÇRAMA ZAMANI

Genel Müdürü Erkan, 5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Ortak altyapıyı, bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor" dedi. Ziyaret öncesinde ise Londra’da gazetecilerle bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell’in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

REKLAM

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Erkan, Birliğin üst yönetimiyle bir araya geldi. Erkan, burada birliğin çalışanlarına hitaben bir konuşma da yaparak Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlattı. Murat Erkan, ziyarette sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde de bulundu.

Aydınlatma sektörü ışığı tasarımda gördü
EKONOMİ
Aydınlatma sektörü ışığı tasarımda gördü
Petrol üretimi durduruldu

Petrol üretimi durduruldu

Suudi Arabistan'a ait tesisler Husiler tarafından vurulmuştu.
Hedefte çocuklar var

Hedefte çocuklar var

​İşgalci İsrail, 6 yaşındaki kız çocuğunu kafasından vurdu.
Beşiktaş alarm veriyor

Beşiktaş 'alarm' veriyor

​Siyah beyazlılar, 4. haftada ikinci deplasman mağlubiyetini aldı.
Çankırı sallanıyor

Çankırı sallanıyor

​Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde altıncı bir deprem daha yaşandı.
HDP'li<br>vekile soruşturma

HDP'li
vekile soruşturma

Leyla Güven, ​'Gerillaya katılım, çatışma ve savaş olacak' demişti.
Keşmir açık<br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

Cammu Keşmir'de hayat hala normale dönmedi.
Ladin'in<br>oğlu öldürüldü

Ladin'in
oğlu öldürüldü

Trump, Hamza bin Ladin'in operasyon sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Suud'da petrol akışı durdu

Suud'da petrol akışı durdu

​Husilerin saldırısı nedeniyle üretimde çarklar durdu.
KOBİ'lere tarihi çağrı

KOBİ'lere tarihi çağrı

​300 bin liralık desteğin yüzde 70'i geri ödemesiz olacak.
Çankırı üç kez sallandı

Çankırı üç kez sallandı

Ankara ve çevre illerde de hissedildi.
83 yaşındaki<br>Hurinaz ana da nöbette

83 yaşındaki
Hurinaz ana da nöbette

​Diyarbakır'daki oturma eylemine yeni aileler katıldı.
Çenesinde kırık var

Çenesinde kırık var

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, ameliyat edildi.
Hakkari'den <br>Diyarbakır'daki annelere destek

Hakkari'den
Diyarbakır'daki annelere destek

Türk bayraklarıyla yürüyen Hakkarililer terörü lanetledi.
Hepsini<br>tek tek vurdu

Hepsini
tek tek vurdu

Drone tehdidini Atom durduracak.
Dinleyince<br>kanımız dondu

Dinleyince
kanımız dondu

Bebeğe şiddeti arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı.
Çin İHA'sı uçamadı<br>biz rekor kırdık

Çin İHA'sı uçamadı
biz rekor kırdık

​Selçuk Bayraktar Kuveyt'teki test sürecini anlattı.
Türkiye tatili <br>dönüşü sorguya alındı

Türkiye tatili
dönüşü sorguya alındı

​ABD'li Müslüman belediye başkanı: 'Bu hakarettir'.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.