Fibere 20 katı yatırım şart

Bir süredir Türkiye'nin ana üretim hedefi olan yerli ve milli teknolojilerin önemi artık küreel ekonominin aktörleri tarafından daha iyi anlaşılıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, küresel ticaret savaşlarının yerli ve milli uygulamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Artık herkes yerli ve milli uygulamalara doğru ilerliyor” dedi.

Erkan, Türkiye’nin daha hızlı bir şekilde fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım. Türkiye’de bunu yapabilecek üç operatör var. Bu üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE VE ABD'DE ORTAK

Erkan, ortak hareket edilerek ülkenin fiber altyapısının tamamlanmasın ardından elde kalan sermayenin yeni rekabetçi hizmetlerin sağlanmasında kullanılabileceğini belirterek, “Fiberin inşaat kısmının ayrı ayrı yapılmasına gerek yok, ortak yapılması lazım. Bu iş İngiltere’de, Güney Kore’de, ABD’de ortak yapılıyor. Doğru yöntem altyapıda ortaklık, üst yapıda rekabet” şeklinde konuştu.

5G'DE SIÇRAMA ZAMANI

Genel Müdürü Erkan, 5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Ortak altyapıyı, bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor" dedi. Ziyaret öncesinde ise Londra’da gazetecilerle bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell’in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

REKLAM

Dünya mobil iletişim sektörüne yön verenlerin buluştuğu Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) Londra’daki merkezini ziyaret eden Erkan, Birliğin üst yönetimiyle bir araya geldi. Erkan, burada birliğin çalışanlarına hitaben bir konuşma da yaparak Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlattı. Murat Erkan, ziyarette sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde de bulundu.