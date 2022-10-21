Ekonomi Filipinli gazeteci Ison Pirinç siyasi bir mesele
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Filipinli gazeteci Ison: Pirinç siyasi bir mesele

Filipinler Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison, Filipinlerin tarım ülkesi olduğunu belirterek, "Coğrafi açıdan iklim değişikliğinden en kötü etkilenen 3'üncü ülkeyiz." dedi. Ayrıca iklim değişikliğinin ülkesinin temel gıdası olan pirinç veya tahıl gibi ürünleri olumsuz etkilediğini dile getiren Ison, pirincin Filipinler'de "siyasi bir mesele" olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Filipinli gazeteci Ison: Pirinç siyasi bir mesele
Filipinler Haber Ajansı İklim Haberleri Direktörü Lilybet G. Ison

Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla dün İstanbul'da gerçekleştirildi.

Filipinli gazeteci Ison, forumun oturum aralarında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Medya platformları arasında iklim haberleri konusundaki iş birliklerinin önemine değinen Ison, "Evet, özellikle Anadolu Ajansı ile haber alışverişi konusunda zaten bir anlaşmamız var." dedi.

Ison, geliştirilen iş birlikleriyle iklim değişikliğinin yol açtığı tahribatın ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dair haberlerin daha fazla kişiye ulaşabildiğine işaret etti.

Sosyal medyada bu alandaki bilginin artırılması gerektiğini belirten Ison, çalıştığı haber ajansının Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını daha yaygın kullandığını kaydetti.

"Pirinç, siyasi mesele"

Filipinlerin tarım ülkesi olduğuna dikkati çeken Ison, "Coğrafi açıdan iklim değişikliğinden en kötü etkilenen 3'üncü ülkeyiz." dedi.

Ison, iklim değişikliğinin ülkesinde gıdanın sürdürülebilirliğini etkilediğini söyleyerek, son dönemde iklim değişikliğinin şeker kıtlığına yol açtığını anlattı.

  • İklim değişikliğinin ülkesinin temel gıdası olan pirinç veya tahıl gibi ürünleri olumsuz etkilediğini dile getiren Ison, pirincin Filipinler'de "siyasi bir mesele" olduğunu söyledi.

Ison, pirinç kıtlığı yaşanması halinde toplumun hükümeti suçlayacağına dikkati çekerek, "Yani pirinç, iklim değişikliğinin ardından gelen çok önemli bir konu." ifadesini kullandı.

Ülkesinin iklim değişikliğinin etkilerine yönelik çözüm arayışında olduğunu söyleyen Ison, Tarım Bakanlığının, iklim değişikliğine karşı dayanıklı ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi konusunda akıllı tarım projesini hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

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