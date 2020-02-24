Ekonomi Filo 9 milyar TL yatırım yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filo 9 milyar TL yatırım yapacak

Kiralık araç sektörü daralmanın ardından yükselişe geçti. TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “2020 yılını 8-9 milyar TL arasında bir yatırımla kapatmayı hedefliyoruz. Sektör 65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv pazarını büyüten sektörlerin başında gelen operasyonel kiralama sektörü, iki yıllık daralmanın ardından 2020 yılına umutla bakıyor. Faizlerde yaşanan düşüş trendi ve Ocak ayına ait pazar verileri, 2018 yılına kadar pazarın yüzde 20’sini temsil eden sektörün yeniden aynı seviyelere yaklaşacağına işaret ediyor. Konuyla ilgili güncel değerlendirmelerde bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “2019 yılı sonundan itibaren ülke ekonomimizde yavaş yavaş olumlu gelişmeler görmeye başladık. Bu bağlamda, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 580 - 650 bin adet bandında, otomobil pazarının ise 440 - 490 bin adetler seviyesinde olmasını ön görüyoruz. 2020 yılında sektör olarak, 65 ile 75 bin adet arasında yeni otomobil alımı yapacağımızı tahmin ediyoruz. Tabii ki, ekonomideki gelişmelere paralel olarak bu senaryo daha da olumlu yöne gidebilir” ifadelerini kullandı.

İnan Ekici

TİCARİ ARAÇ YATIRIMI DA OLACAK

Sektörün 2018 yılında yüzde 11,5, geçtiğimiz sene yüzde 12 civarında daraldığını ifade eden İnan Ekici sözlerine şu şekilde devam etti: “Operasyonel kiralama sektörü olarak 2018’e dek Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık olarak yüzde 17-20’sini satın alıyorduk. Ancak, 2019 yılında yüzde 11’lere kadar geriledik. Kredi faizlerinin düşmesi ve ertelenen talebin etkisi ile operasyonel kiralama sektörünün otomobil alımlarının hızlanacağını düşünüyorum. 2018 yılında 10,5 milyar TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektörümüz, 2019 yılının ilk 9 ayında 2,9 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapmıştı. Bahsettiğimiz gibi 2020 yılında 60-70 bin adet otomobil satın alırsak, yılı 8-9 milyar TL arasında yatırımla kapatmayı hedefliyoruz.”

Günlük kiralama 50 bin adedi bulur

Kısa dönem araç kiralama sektörünü de değerlendiren TOKKDER Yönetin Kurulu Başkanı İnan Ekici, 2019 yılında bu sektörün ortalama yüzde 9 daraldığını 35 bin adet civarında araç parkıyla yılı kapattığını bildirdi. Ekici, “2020 yılında ekonomimizin rayına oturmasıyla birlikte fonlama ve işletme maliyetlerinin makul seviyelere geleceğini, buna bağlı olarak kısa dönem araç kiralamaya olan talebin de bir miktar artacağını, yaklaşık 37 bin adet civarı bir araç parkına ulaşacağımızı tahmin edebiliriz. Önümüzdeki dönemde turizmin gelişmeye devam edeceği ve havayolu taşımacılığının daha da yaygınlaşacağı beklentimiz çerçevesinde, kısa dönem araç? kiralamaya olan talepteki artış? ile yıl sonunda ortalama araç? parkı yüzde 7-8 büyüyecektir. Ayrıca, uzun vadede kısa dönem araç kiralama sektörünün 2023 yılında 50 bin adetlik araç filosuna erişmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Araç kiralama daha büyüyecek

  • Operasyonel araç kiralama sektörüne etki edecek yasal düzenlemelerle ilgili TOKKDER görüşünün alınmasının önemine dikkat çeken İnan Ekici, “Huzurlu bir ortam ve dengeli ekonomi olduğu sürece, operasyonel kiralama sektörü hızla büyümeye devam edecektir. Bir dönem yüksek faiz dolayısıyla ertelenen ihtiyaçlar ve çok az da satın almaya yönelim oldu. Sağlıklı analiz yapan her şirketin kiralamayı tercih etmesi lazım. Kiralama dünyada da büyüyor, bizde de büyümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

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