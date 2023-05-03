Finans sektörü odaklı siber tatbikat: Operasyon hızları ve insan kaynağı yetkinliği ölçülecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde, bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığının ölçülmesi ve olası siber saldırılara karşı etkin ve hızlı yanıt verebilme kapasitesinin artırılması amacıyla "Finans Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" etkinliği yapılıyor.





Sakallıoğlu, iki gün sürecek etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sigorta sektörüne ilişkin bilgi verdi.





Sektörde, halihazırda 72 şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Sakallıoğlu, sektörün 2022 yılında yaklaşık 235 milyar lira prim ürettiğini, toplam varlıkların 781 milyar lira olduğunu söyledi.





Sakallıoğlu, Türkiye'de yapılan mega projeler dahil tüm yatırımların arkasında sektörün sağladığı teminatların bulunduğuna dikkati çekerek, geçen yıl sonu itibarıyla sektörün Türkiye ekonomisine yaklaşık 360 trilyon lira, yani gayrisafi yurt içi hasılanın 24 katı değerinde teminat sağlandığını bildirdi.

20'nci yılını doldurmaya hazırlanan bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde ise nisan ayı itibarıyla 15 milyon katılımcı bulunduğu bilgisini veren Sakallıoğlu, "Sistemdeki fon tutarı da 464 milyar lirayı aşmıştır. 18 yaş altındaki çocuklar için başlattığımız BES uygulaması ise büyük ilgi görmüş, nisan itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı 700 bin kişiye ulaşmış, fon büyüklüğü ise 4,5 milyar lirayı geçmiştir." diye konuştu.





- Deprem bölgesi için yapılan çalışmalar





Bankacılıktan sonra ikinci büyük sektör olan sigortacılık ve özel emekliliğin sunduğu teminatlar, ödediği tazminatlar ve oluşturduğu fon birikimiyle çok önemli fonksiyonlar icra ettiğini vurgulayan Sakallıoğlu, Türkiye'deki ekonomik hayatın işleyişinin devamlılığına da katkı sağlandığını ifade etti.

Sakallıoğlu, böylesine stratejik bir sektörün düzenleme ve denetleme misyonunu yerine getiren bir kurum olarak çok önemli sorumluklar taşıdıklarının farkında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:





"Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sonrası Kurumumuz yüksek bir sorumluluk bilinciyle, felaketin yaşanmasını müteakip hızlı bir şekilde OHAL ilan edilen bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin sektör duyuruları yayımlamış ve depremden olumsuz etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımızın sigortalanabilir risklerinin teminatsız kalmaması için çeşitli tedbirler almıştır. OHAL ilan edilen illerde tüm sigorta branşlarındaki poliçelere ilişkin hasar ihbarları ve tazminat ödemeleri sigorta şirketleri tarafından öncelikli olarak değerlendirilmiştir. 15 Nisan itibarıyla OHAL illerindeki toplam 5,4 milyon poliçe kapsamında 55 milyar lira hasar tutarı gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın 9 milyar lirası sektörümüz tarafından ödenmiştir. Zorunlu deprem sigortası kapsamında, Doğal Afet Sigortaları Kurumumuz tarafından 15 Nisan itibarıyla 220 bin 359 hasar dosyası kapsamında 19 milyar lira tazminat ödenerek bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yaraları sarılmaya çalışılmıştır."





Sakallıoğlu, artık her alanda dijital dönüşümün olduğu bir dünyada yaşandığına işaret ederek, bu dönüşümün kaçınılmaz olduğunun farkındalığıyla teknoloji temelli yeni iş modellerinin sigortalılara ve sektöre getireceği avantajları, diğer taraftan riskleri de dikkate alarak yol haritalarını belirlediklerini ve dönüşümü desteklediklerini dile getirdi.





- "Bankacılık sektöründe yaşanan siber olayları titizlikle takip ediyoruz"





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen de bankaların finansal hizmetlerin dijital ortamda sunumu konusunda gayretlerini ortaya koyduğunu ve dijital kanallarda en gelişmiş ve en yenilikçi teknolojileri kullandığını söyledi.





Kurum olarak dijitalleşme alanında yaşanan gelişmelere öncü olma gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Erişen, "Bankalarda bilgi güvenliğinin tesisi ve olası güvenlik saldırılarına ilişkin tedbirlerin alınması hususlarına azami önem vermekte ve bu doğrultuda düzenleme, gözetim ve denetleme faaliyetlerini yürütmekteyiz." dedi.





Erişen, Kovid-19 salgını, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremlerin de bilgi sistemleri altyapısı, veri güvenliği ve dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, bu kapsamda BDDK olarak vatandaşların deprem sonrası finansal işlemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik aldıkları tedbirlerle süreci daha güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı.





Siber güvenliğin önemini vurgulayan Erişen, bankalara siber güvenlik ihlallerine karşı dayanıklılıklarını artırmayı hedefleyen sızma testlerini 2012 yılından beri yaptırarak, ilgili bulgular doğrultusunda alınan aksiyonlarla güvenlik ihlallerinin azaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.





Erişen, sektörel siber olaylara müdahale ekibiyle bankacılıkta yaşanan siber olayları titizlikle takip ettiklerini, banka müşterilerinin ve bankacılık işlemlerinin güvenliğine yönelik eylemleri ve bunların önlenebilmesi amacıyla saldırılara karşı alınabilecek tedbirlere yönelik çalışmaları yaptıklarını ifade etti.





Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları ve siber olaylara müdahale bağlamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla siber güvenliği artıracak çalışmalarda koordinasyon halinde olduklarını belirten Erişen, şunları kaydetti:

"Üzerinde önemle durduğumuz bir konu da banka müşterilerinin işlem güvenliğidir. Her alanda yaşanan dijitalleşme, bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmesinde de artışa sebep olmuş, söz konusu kanallar da dolandırıcıların hedefi haline gelmiştir. BDDK olarak, biz de banka işlem kanalları ile banka müşterilerini hedef alan dolandırıcılık olaylarını yakından takip etmekte, bunların engellenmesi ve azaltılması için çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca, konuyla alakalı başta yargı ve kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların çalışmalarına da destek vermekteyiz."





- "Etkinlikle yol haritası oluşturulması amaçlanıyor"





Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın yaptığı "Bankacılık ve Finans Sektörüne Özel Siber Güvenlik" başlıklı ilk panele, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Aydın, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek ve Aktif Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kadir Mustafa Öztürk konuşmacı olarak katıldı.





Öğleden sonra gerçekleştirilecek tatbikatta, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı 9 kuruluş, 17 bankacılık, 10 sigorta sektörü şirketi ile bu sektörlerin 7 merkezi kurumunu temsil edecek toplam 43 takımdan 125 siber güvenlik uzmanı yarışacak. Etkinlikle sektör ve düzenleyici, denetleyici kuruluşlar için yol haritası oluşturulması ve finans sektörünün siber güvenlik olgunluk seviyesine katkı sağlamasını amaçlanıyor.





Bugün ve yarın devam edecek oturumlarda, sektörün önde gelen "Finans Sektörü İçin Güncel Siber Saldırı ve Tehditler", "Bir Siber Saldırının Anatomisi", "Bankacılık ve Finans Sektöründe Siber Riskler ve Yerli Çözümler", "Siber Güvenlik İş Gücünde Son Durum", "Siber Güvenlikte Görünenin Ötesine Geçmek" başlıklarında panel ve konuşmalar yapılacak.











