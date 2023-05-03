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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'nin Ukrayna’ya topçu mermisi, havan topu, havadan yere roketler ve mühimmat dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon dolarlık ek askeri yardım göndereceği belirtildi.

10:53 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım

ABD'nin Ukrayna’ya topçu mermisi, havan topu, havadan yere roketler ve mühimmat dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon dolarlık ek askeri yardım göndereceği belirtildi.

ABD yetkilileri, yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım paketinin, uçaklardan atılan güdümsüz roketler olan Hydra-70 roketlerini de içerdiğini ifade etti.

Yardım paketi, henüz resmi olarak açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen yetkililer, gönderilecek mühimmatın tamamının Pentagon stoklarından temin edileceğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, dün, Rusya'yı Ukrayna topraklarından çıkarmak için hazırlıkların devam ettiğini, karşı taarruz için yeni 8 tugay oluşturulduğunu bildirmişti.

#ABD
#Ukrayna
#yardım
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