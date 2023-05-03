Gabar'da 2022 yılında da petrol bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesi vererek, Gabar Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, "Cudi Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk. Bu rezerv çok yüksek bir kapasiteye sahip" dedi.
Türkiye'nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlayacak
Bu rezerv, Türkiye'nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlayacak.
Öte yandan Gabar'daki yeni petrol keşfi, günlük tüketimin onda birini karşılayacak.