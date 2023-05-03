Gabar'daki yeni petrol keşfi günlük tüketimin onda birini karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesi verdi. Erdoğan, Gabar Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunanistan'da adeta günün konusu oldu. Pek çok gazete ve televizyon bu gelişmeye geniş yer ayırdı.