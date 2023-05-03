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Ekonomi

Gabar'daki yeni petrol keşfi günlük tüketimin onda birini karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. 2022'de 80 bin varil olan Türkiye'nin günlük petrol üretiminin, Cudi Gabar'daki yeni keşifle 180 bin varile ulaşması hedefleniyor. Gabar'daki yeni petrol keşfi, günlük tüketimin onda birini karşılayacak.

11:01 . 3/05/2023 Wednesday
AA
Gabar'da 2022 yılında da petrol bulunmuştu.

Gabar'da 2022 yılında da petrol bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesi vererek, Gabar Cudi'de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, "Cudi Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk. Bu rezerv çok yüksek bir kapasiteye sahip" dedi.

Türkiye'nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlayacak

Bu rezerv, Türkiye'nin tamamında üretilenden daha fazla petrol sağlayacak.

Öte yandan Gabar'daki yeni petrol keşfi, günlük tüketimin onda birini karşılayacak.

#Gabar Dağı
#Cudi
#Petrol
#Recep Tayyip Erdoğan
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