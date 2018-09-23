Ekonomi Fındığa yeni sistem önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındığa yeni sistem önerisi

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, Fındık Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Ali İslam
Prof. Dr. Ali İslam

Alim, Türkiye'de yıllardan beri fındıkta yetiştiricilik sisteminin geleneksel olduğunu söyledi. Fındık çok köklü ocak sisteminin Türkiye'ye özgü geleneksel bir yetiştirme yöntemi olduğuna dikkati çeken İslam, "Avrupa'da da ocak sistemi var, özellikle İtalya'da ama onlardaki ocak sistemi tek köklü olarak yetişiyor. Bizde ise çok köklü ocak sistemi kullanılıyor" diye konuştu. Tek köklü yetiştiricilikte üretim maliyetlerinin daha düşük olduğuna işaret eden İslam,”Çünkü çok köklü ocak sisteminin içine makine girmesinde ve çalışmasında zorluklar var. Mekanizasyon açısından tek köklü sistemin daha uygun olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

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