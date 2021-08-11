Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, fındık alım fiyatlarını da açıkladı.
"Buğdaydan bakliyata çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
FINDIK ALIM FİYATLARI
- "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor
- Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz"