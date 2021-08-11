Ekonomi Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk olduğu canlı yayında merakla beklenen fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fındık fiyatları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, fındık alım fiyatlarını da açıkladı.

"Buğdaydan bakliyata çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Ayrıca kuraklık, sel yangın gibi felaketlerde zarar görev çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte önemli bir geçim kaynağı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

FINDIK ALIM FİYATLARI

  • "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor
  • Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz"

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