Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Bakan Bilgin kamu işçisine yapılacak zam oranını açıkladı

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında yapılan zam görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Buna göre, Kamu işçilerine birinci altı ay için yüzde 12 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 5 ve enflasyon farkı ödenecek.