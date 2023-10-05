Fındık fiyatlarında yeni spekülasyon: Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk 'tekelci firmaya yarıyor' diyerek üreticiyi uyardı

"Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına her yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlendirilen bir kurumumuzdur. Fındıkta regülasyon görevi yapmaktadır. Bu zamana kadar da bu görevi üreticinin lehine başarıyla yürütmüştür. Bu yıl rekoltenin az olması sebebiyle fındık piyasası arzu edildiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu referans fiyatının üzerinde olmuştur. Oluşan bu piyasanın üzerindeki en büyük tehdit de TMO'nun elindeki kabuklu fındığı piyasaya sürmesi olasılığıdır."