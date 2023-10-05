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Ekonomi

Fındık fiyatlarında yeni spekülasyon: Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk 'tekelci firmaya yarıyor' diyerek üreticiyi uyardı

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi piyasanın altında fındık satıyor" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Satılan fındıkların selde zarar gören mallar olduğunu ve satışın da sigorta şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Şanlıtürk, söylentilerin tekelci firma lehine olduğunu dile getirip üreticileri uyardı.

00:13 . 5/10/2023 Perşembe
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MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk, selde zarar gören fındıkların sigorta şirketi tarafından yapılan satışına açıklık getirdi.

MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk, selde zarar gören fındıkların sigorta şirketi tarafından yapılan satışına açıklık getirdi.

Son dönemde çeşitli spekülasyonlara malzeme yapılan ve algı dolu haberlerle hedef alınan Toprak Mahsülleri Ofisi'nin, piyasanın altında fındık sattığı iddia edilmişti.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, söz konusu iddialara değindi.

Fındık fiyatlarında yeni spekülasyon

Satılan fındıkların selde zarar gören fındıklar olduğunu ve satışın da sigorta şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Ordu Milletvekili, söylentilerin tekelci firmanın (Ferrero) lehine olduğunu vurguladı.



Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk 'tekelci firmaya yarıyor' diyerek üreticiyi uyardı

"Son günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık sattığı gündeme gelmiş ve fındık piyasasının speküle edildiği gündeme gelmiştir."
diyen Şanlıtürk,
"Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına her yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevlendirilen bir kurumumuzdur. Fındıkta regülasyon görevi yapmaktadır. Bu zamana kadar da bu görevi üreticinin lehine başarıyla yürütmüştür. Bu yıl rekoltenin az olması sebebiyle fındık piyasası arzu edildiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu referans fiyatının üzerinde olmuştur. Oluşan bu piyasanın üzerindeki en büyük tehdit de TMO'nun elindeki kabuklu fındığı piyasaya sürmesi olasılığıdır."
ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında,
"Bu söylemler ancak tekelci firmanın değirmenine su taşıyacaktır."
diyen Şanlıtürk,
"2023 fındık hasadından sonra TMO ile görüşmelerimizde kesinlikle kabuklu fındık satmadığı belirtilmiştir. Fındık sattığı iddialarının hassas dengede oluşan fındık piyasasını üretici aleyhine oluşacak şekilde bozmaya yönelik manipülatif söylemlerdir."
dedi.



#Fındık
#Ordu
#Ferrero
#Naci Şanlıtürk
#Toprak Mahsulleri Ofisi
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