Fındık fiyatlarında yeni spekülasyon: Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk 'tekelci firmaya yarıyor' diyerek üreticiyi uyardı

MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk, selde zarar gören fındıkların sigorta şirketi tarafından yapılan satışına açıklık getirdi.
Son dönemde çeşitli spekülasyonlara malzeme yapılan ve algı dolu haberlerle hedef alınan Toprak Mahsülleri Ofisi'nin, piyasanın altında fındık sattığı iddia edilmişti.
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, söz konusu iddialara değindi.
Fındık fiyatlarında yeni spekülasyon
Satılan fındıkların selde zarar gören fındıklar olduğunu ve satışın da sigorta şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Ordu Milletvekili, söylentilerin tekelci firmanın (Ferrero) lehine olduğunu vurguladı.