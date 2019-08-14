Ekonomi Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi

Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 6 Ağustos'ta başlayan hasat ve kurutma işlemi sürüyor. Karadeniz'de birkaç hafta sonra hasadı tamamlanacak ve pazara inecek fındıkta yaşanan rekolte artışı üreticiyi memnun etti.

Haber Merkezi DHA
Karadeniz'de bir kaç hafta sonra hasadı tamamlanacak fındık, pazara inecek.
Karadeniz'de bir kaç hafta sonra hasadı tamamlanacak fındık, pazara inecek.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındık için hasat ve kurutma dönemi devam ediyor. Karadeniz'de bir kaç hafta sonra hasadı tamamlanacak fındık, pazara inecek. Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite kabuklu fındıkları 17 TL, levant kalite kabuklu fındıkları ise 16,50 TL, sivri kalite fındıkları ise 15,50 TL fiyattan satın alacak.

‘FINDIKTA VERİLEN FİYAT İYİ’

Fındıkta verilen fiyatın iyi olduğunu söyleyen Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Verilen fiyatın iyi olduğunu üretici adına söylemek mümkün. Bir yandan rekolte çok iyi bir yandan fiyat çok iyi. Öte yandan başta İtalya olmak üzere rakip ülkelerde fındık az. Bu yıl hem üretimdeki tekelimizi pekişti hem de bununla bağlı olarak da ihracatımızı rekor düzeye ulaştırma zamanı geldi. Biz Türkiye’nin fındık ihracatını yapan fındık ihracatçıları olarak bu saatten sonra fiyat şöyle şekillenir böyle olur gibi söylemlerde bulunmuyoruz. Fiyat açıklandı ve bu minberde devam edeceği belli. İşimiz Türkiye’nin bütün fındığını elimizde stok bırakmadan satmak ve bir sonraki yıla öyle geçmek" diye konuştu.

‘FINDIĞA SAHİP ÇIKILMALI'

Fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için üreticilerin ve bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini belirten Sevinç, "Trabzon’da birçok yerde verim ve kaliteyi arttırabilmek için örnek bahçeler oluşturuldu. Bir çotanakta 12’yi bulan besili fındıklar var. Bu yıl çok yüksek bir rekolte var. Biz ihracatçılar birlikleri olarak henüz sayımlarımızı tamamlamadık. Eylül ayının ortalarına doğru tamamlamış olacağız. Şu an bakanlığın açıkladığı tahminin çok daha üzerinde bir rekolte olduğunu söylemek mümkün. Bu sene kış ayı çok sert geçtiği için mart ve nisan ayları çok güzel bir mahsulle karşı karşıya kaldık. Önemli olan bu imkanın sürdürülebilmesi. Üreticinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Özellikle fiyatların ve rekoltenin çok iyi olmasının üreticilerimiz nezdinde bir farkındalığı devletimiz nezdinde bir farkındalığı oluşturacağına inanıyoruz. Şimdi artık bahçelerimizi kendi haline bırakmamanın gerekli bakım ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerekiyor. Bunun için biz ihracatçılar birlikleri olarak gerekli farkındalıkları yerine getirmeye çalışıyoruz. İcra makamlarının bu anlamda harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle bakanlığımız rekoltenin buna benzer düzeyde olabilmesi için farkındalık oluşturma ve yerinde eğitimler verilmesi çalışmalarına bugünden başlaması gerekiyor" diye konuştu.

REKLAM

‘DÜNYADAKİ FINDIK ÜRETİMİ TÜRKİYE ORJİNLİ OLMALI'

Son yılların rekolte ortalamasının yaklaşık 650 bin ton olduğunu ve üreticinin bahçesine gerekli özeni gösterirse bu rekoltenin 1 milyonu bulabileceğini kaydeden Sevinç, "Üretici tarlaya iner ve bakımlarını yaparsa üretim iki katına çıkacaktır. 2006 yılında 840 bin ton, 2008 yılında 880 bin ton, 2015 yılında 800 bin ton 2017 yılında da yine 800 bin tona yakın bir rekolte zaten çalışmalar yapılmadan bahçeler iklim şartlarına göre verdi. Ama ara dönemlerde 500 binler 450 binler ve hatta 400 bin tonları bulan rekoltelerde yaşadık. Bütün amacımızın dünyadaki fındık üretimini Türkiye orjinli olarak devamını sağlamak olması gerekiyor. Bunun içinde üretime ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kırsal kalkınma yatırımlarına destek
EKONOMİ
Kırsal kalkınma yatırımlarına destek

Cumhurbaşkanı'ndan fındık müjdesi
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı'ndan fındık müjdesi
İdlibde savaş uçağı düşürüldü

İdlib'de savaş uçağı düşürüldü

Esed rejiminin pilotu muhalifler tarafından esir alındı.
Gölette facia

Gölette facia

​Anne, baba ve oğlu baraj gölünde boğuldu.
İHAlar göreve başladı

İHA'lar
göreve başladı

​'Güvenli Bölge' mutabakatının ardından ilk adım.
Dönüş çilesi başladı

Dönüş çilesi başladı

​6 kilometrelik yol 1 saate çıktı.
İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

İstanbul'da kuş uçurtulmayacak

Final maçı için 15 bin polis görevlendirildi.
Kars'ta terör operasyonu

Kars'ta terör operasyonu

​Kağızman ilçesi kırsalında 3 terörist öldürüldü.

Sahte MİT'çiye<br>30 yıl hapis

Sahte MİT'çiye
30 yıl hapis

Üstündeki kimlikle onlarca kişiyi dolandırdı.
Yabancı güçlere<br>gerek yok

Yabancı güçlere
gerek yok

Ruhani, körfezde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Sıfır araba<br>boyalı çıktı

Sıfır araba
boyalı çıktı

Mahkeme 171 bin lirayı geri ödemeyi hükmetti.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

​G.Saray'ın yeni transferini İtalyanlar açıkladı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Üniversiteye kazanan öğrencilere çok önemli uyarı.
180 gün süreniz var

180 gün süreniz var

Gereksiz bilirkişi masrafları devlete yük oluyor.
Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

​Bayramın ilk 3 günündeki kazalara ilişkin rakamlar açıklandı.
Dev projede<br>geri sayım

Dev projede
geri sayım

Gaz sevkiyatının bu sene başlaması planlanıyor.
Yemen'de insani kriz

Yemen'de insani kriz

Aileler, yakınlarıyla bayramı kutlaması gerekirken taziyelerini alıyor.
Sona gelindi

Sona gelindi

Hasankeyf, Türkiye'nin gözde ilçelerinden olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.