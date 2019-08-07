Ekonomi Fındıkta üçlü mutabakat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta üçlü mutabakat

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan tarım bakanları ‘Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu’nu imzaladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç büyük üretici ülkenin fındıkta üretim, kalite ve verimlilik artışı sağlamak için iş birliği yapacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında fındık alanında stratejik iş birliği deklarasyonu imzalandı. Ordu’da sahil kesimlerinde resmi olarak dün başlayan fındık hasadı törenine katılmak için Ordu’ya gelen Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davit Ashvili, Ordu Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda söz konusu “Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu” imzaladı.

İmam Karimov - Bekir Pakdemirli - Levan Davit

ÜRETİM, KALİTE VE VERİMLİKTE ARTIŞ

Söz konusu iş birliği deklarasyonu; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve fındık alanında iş birliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir iş birliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacı ile yapıldı.

ÜÇ BÜYÜK ÜRETİCİ

  • Fındığın tohumdan çatala kadar olan zincirini Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte programlayıp, tek vücut olunmasının önemine değinen Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye bu işte en büyük ama Azerbaycan ve Gürcistan da önemli üreticiler arasında. Dünyada 5 büyük üreticinin 3 tanesi burada. Diğer üreticiler de gelmek isterse onlara da kapımız açık” şeklinde konuştu.

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