Fırsatçı ev sahipleri asgari ücret zammına göz dikti

Türkiye'de kiralara yapılan fahiş zamlar günden güne artıyor. Zam yapmak için fırsat kollayan ev sahipleri şimdi de çalışanın asgari ücretine göz dikti. Asgari ücrete yapılan zammı kira fiyatlarına uygulamaya başlayan fırsatçı ev sahipleri zam kararını açıklamasının hemen ardından kiralık ev ilanlarını değiştirdiler. Bazı sitelerde ilan yayınlayan ev sahiplerinin değişikliğe gittiği görüldü. Zam kararı açıklanmadan önce 8 bin TL'ye ilana çıkan bazı ev kiralarının gün sonunda 11 bin TL'ye, 12 bin TL'ye ilan verilen bir evin ise 17 Bin TL'ye yükseldiği görüldü.

Kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlatan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bunun adı vurgunculuk"

Fırsatçı ev sahiplerinin kiraları arttırmasının domino etkisi yarattığını belirten Ağaoğlu "Henüz çalışanların ellerine yeni maaşları geçmeden asgari ücretin ilanıyla birlikte bazı emlak sitelerindeki kiralık evlerin kira fiyatları yükseltildi. Bu durumu fark eden diğer ev sahipleri de adeta domino etkisiyle kendi ilanlarındaki kira bedellerini arttırdılar. Bunun adı fırsatçılık ve vurgunculuktur." ifadesini kullandı.

"Hapis cezası var"

Haber Global'de yer alan habere göre; "Fırsatçı ev sahipleri ifşa edilsin, idari para ve hapis cezası uygulansın" diyen Ağaoğlu "Konya'da Şubat depremi ertesinde deprem bölgesinden ailelerin göç etmesi üzerine, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatmak isterim. Soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 237'nci maddesi yani 'fiyatları etkileme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Madde gereğince ise kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor." dedi.

"Suç duyurusunda bulunun"

Ağaoğlu vatandaşlara suç duyurusunda bulunması çağrısı yaparak şunları söyledi:

Asgari ücretin ilanı ertesinde sebepsiz yere ev kiralarını arttıranlarla ilgili tüm vatandaşlar, o bölgedeki Cumhuriyet Savcılıklarına ilanların ekran görüntüsünü de ekleyerek suç duyurusunda bulunmalı ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayetlerini iletmelidir.







