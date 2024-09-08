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Ekonomi

Fitch bu yıl ikinci kez not yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselten derecelendirme kuruluşu, not görünümünü ise “pozitif”ten "durağan"a çevirdi.

04:00 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 00:52 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bu sene mart ayında da ülkenin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Açıklamada, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

DÖVİZ İHTİYACI VE CARİ AÇIK DÜŞÜYOR

Parasal sıkılaştırmanın, yetkililerin enflasyonu düşürme stratejisi için önemli olan liranın gerçek değer kazanmasına yol açtığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Fitch, sıkı bir parasal politika duruşunun öngörülen mali konsolidasyon ve ihtiyatlı asgari ücret ayarlamalarıyla birleştirilmesinin enflasyonda önemli bir düşüşü destekleyeceğine ve iyileştirilmiş dış likidite tamponlarının, düşük cari açıkların ve azaltılmış dolarizasyonun sürdürülmesine yardımcı olacağına dair daha fazla güven duyuyor.”

GÜVENİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlar uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."


Bakan Bolat: Fitch'in Türkiye karnesi yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünün göstergesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat yaptığı açıklamada, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir." ifadesini kullandı. Öte yandan Fitch Ratings, tarafından yapılan açıklamada; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 büyümesini beklendiği, Avrupa Birliği'nde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği bildirildi. Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.


#Fitch
#kredi notu
#Ömer Bolat
#Mehmet Şimşek
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