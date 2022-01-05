Fitch Ratings CHP'li üç belediyenin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu

Fitch, dövizdeki dalgalanmanın borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi de bulunan, büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Fitch Ratings, CHP'li İstanbul, İzmir ve Antalya belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alman ve Fransızlardan aldığı toplam 203 milyon Euro'luk kredileri akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da Başkan Soyer'in belediye başkanlığı döneminde büyükşehir belediyesinin borç stokunun 4 kat artarak 10 milyar lirayı aştığını söylemişti.

İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA'YA DİKKAT

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

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OYNAT 01:28 İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İBB’yi devrettiğimizde borç 29 milyardı şimdi 62 milyar İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında büyükşehir belediyesinin mevcut borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu: İBB'yi devrettiğimizde yaklaşık 29 milyara yakın borç vardı. Şimdi 43 milyar. Yıl sonu 62 milyara çıkıyor. İmamoğlu ne demişti? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir.' BiP'te paylaş

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İMAMOĞLU, ALMAN VE FRANSIZLARDAN KREDİ ALMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, bugün Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro kredi almak için imza attı. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon euro kredi almıştı.

GÜNDEM CHP’li Adalar borç batağında

BORÇ YÜKÜ TESCİLLENDİ

İzmir Büyükşehir Beleiye başkanı Tunç Soyer'in kötü yönetimi sonucu ortaya çıkan mali kriz uluslararası raporlara da yansıdı. Hemen hemen her meclis toplantısında dış borçlanma için belediye meclisinden yetki isteyen Soyer'in kötü yönetimi Uluslararası Kredilendirme Kuruluşu Fitch'in raporlarına da girdi.

GÜNDEM Bu kafa belediyeyi batırır: Soruşturma izni çıktı

BU SEFER UYARDI

Geçmiş dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dengeli mali yapısı konusunda olumlu görüşler veren Fitch bu sefer uyarıda bulundu.

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