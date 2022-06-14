Ekonomi Fitch Türkiyenin yıl sonu büyüme tahminini yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fitch Türkiye’nin yıl sonu büyüme tahminini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023’te yüzde 3 ve 2024’te yüzde 2,9 büyümesinin tahmin edildiğini bildirdi. Kuruluş, daha önce Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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Haber Merkezi İHA
Fitch Türkiye’nin yıl sonu büyüme tahminini yükseltti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun haziran sayısını "Sıkı Para Politikasının Dönüşü" başlığıyla yayımladı. Kuruluş küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 2,9’a düşürdü.

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Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, 2023 ve 2024’te yüzde 2,7’şer büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch, mart ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022’de yüzde 3,5 ve 2023’te yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

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ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten yüzde 2,9’a çekildiği bildirilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e indirildiği aktarıldı. ABD’nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3 olduğu belirtildi. Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 3’ten yüzde 2,6’ya indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2,3’ten yüzde 2,1’e düşürüldüğü kaydedildi. Euro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 2,1 olarak belirlendiği aktarıldı.

Türkiye’nin büyüme tahmini yükseltildi

Öte yandan kuruluş, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de raporda yer verdi. Buna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, 2023’te yüzde 3 ve 2024’te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Fitch, daha önce Türkiye’nin bu yıl yüzde 2,4 ve 2023’te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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