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Ekonomi

Fitch'ten ABD'li bankalara 2024 uyarısı: Finansman ve büyüme zorlukları devam edecek ​

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'te de devam edeceğini bildirdi.

08:17 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Fitch

Fitch

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'li bankaların olumsuz faaliyet ortamının bölgesel bankaların karlılığı üzerinde orantısız derecede olumsuz bir etkiyle gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.


Açıklamada, faiz ortamının kısıtlayıcı olduğu, düzenleyici gerekliliklerinin arttığı ve sermaye maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gelir artışına yönelik elverişli olmayan durumlar göz önüne alındığında ABD'li bankaların sermayelerini korumaları ve 2024'te beklenenden daha yüksek zararlar için karşılık ayırmalarının gerekeceği kaydedildi.


Fitch'in açıklamasında, bölgesel bankaların finansman ve büyüme zorluklarının 2024'te de devam edeceği vurgulandı.

İlk 20 bankanın toplam gelirinin çeyreklik bazda neredeyse yatay bir seyir izlediği, yıllık bazda ise yaklaşık yüzde 8 arttığı belirtilen açıklamada, net karlarının ise çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 20 yükseldiği aktarıldı.


Açıklamada, Bank of America, JPMorgan ve Wells Fargo gibi büyük bankaların ise güçlü performans sergileyerek yıllık bazda çift haneli kar artışı bildirdikleri anımsatıldı.




#banka
#Fitch
#Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
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