Fitch'ten dikkat çeken Türkiye kararı: Büyüme tahminini yükseltti

Geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu yükselten, not görünümünü de ‘durağandan’ ‘pozitif’e çıkararak bir not artırımına daha gideceği sinyalini veren Fitch, bu kez Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti.





Özel tüketime vurgu





Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun mart sayısını ‘Büyüme Görünümü İyileşiyor Ancak Enflasyon Devam Ediyor’ başlığıyla yayımlayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.5’ten yüzde 2.8’e çıkardı. Raporda, Türkiye’nin 2025’te ise yüzde 3.1 büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1 ile tahminlerin üzerinde büyüdüğünün altı çizilen raporda, özel tüketimdeki artışın bunda etkili olduğu ifade edildi. Raporda, PMI endeksi, tüketici güveni gibi gelişmeler dikkate alındığında ekonomik ivmenin bu yılın ilk çeyreğinde de devam etmesinin beklendiği yazıldı ve kısa vadeli ekonomik kazanımların bu yıl büyümenin daha yüksek olacağına işaret ettiği belirtildi.





Üç indirim beklentisi





Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi de bu yıl için 0.3 puan artırılarak yüzde 2.4’e yükseltildi.





Raporda ayrıca, Fed ve ECB’nin yıl sonuna kadar üç kez, toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin beklendiği de belirtildi.

Fitch’in Fed’in ilk faiz indiriminin tarihine ilişkin beklentisinin haziran ayından temmuz ayına ertelendiği vurgulanan Fitch raporunda, ECB’nin ilk faiz indirimi tarihine dair öngörülerinin de nisan ayından haziran ayına ertelendiği kaydedildi.





HSBC Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Ekonomisti Melis Metiner, Türkiye ile ilgili bir rapor kaleme aldı. Raporda, 2024’te Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2.5’ten yüzde 3.1’e yükseldiği belirtildi. İngiliz bankanın Türkiye’ye ilişkin 2025 büyüme tahmini ise yüzde 3.5’ten yüzde 3.6’ya yükseldi. Seçimlerden sonra politikada büyük bir değişiklik öngörmeyen HSBC, enflasyona yönelik senaryolarını da açıkladı. 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47.9’dan yüzde 49.4 seviyesine yükselten bankanın, 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı.











