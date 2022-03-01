Ekonomi Fitchten enflasyon uyarısı Artış yaygın ve kalıcı olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Fitch'ten enflasyon uyarısı: Artış yaygın ve kalıcı olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyondaki hızlanmanın yaygın ve kalıcı olduğunu bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada "Yüksek ve artan enflasyon, birçok büyük ekonomide ekonomik toparlanmanın kalıcı bir özelliği olmuş, para politikasının görünümünü değiştirmiş ve tahvil getirilerindeki son artışlara katkıda bulunmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fitchten enflasyon uyarısı: Artış yaygın ve kalıcı olacak
Foto/arşiv

Fitch'ten yapılan açıklamada, enflasyonun birçok büyük ekonomide Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelere ve enflasyon hedeflerine göre yüksek olduğu belirtildi.

Üretici fiyat enflasyonu oranlarının yükselmeye devam etmesiyle enflasyonun zirve yaptığı ve düşmeye başladığına dair verilerde henüz çok az işaret görüldüğü ifade edilen açıklamada, küresel enflasyondaki artışın yaygın ve kalıcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yüksek ve artan enflasyon, birçok büyük ekonomide ekonomik toparlanmanın kalıcı bir özelliği olmuş, para politikasının görünümünü değiştirmiş ve tahvil getirilerindeki son artışlara katkıda bulunmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor

Dolar yeni güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar yeni güne nasıl başladı?

Elektrik tarifelerinde yeni dönem: Düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi
EKONOMİ
Elektrik tarifelerinde yeni dönem: Düşük kademe limiti günlük 8 Kilowatt olarak belirlendi
Seni öldüreceğim son duanı et

'Seni öldüreceğim son duanı et'

​Boşandığı eşini bıçaklayacağını sosyal medyadan duyurmuş.
Bir kış masalı

Bir kış masalı

​Gezginlerin yeni gözdesi, ulaşımda alternatif çözüm oldu.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Eski Başbakan ​Tansu Çiller 28 Şubat'ı Yeni Şafak'a anlattı.

Yılan Adası'ndaki 13 Ukrayna askerinden haber var.

​Rus saldırısı altındaki Ukraynalı siviller.

Rus ordusu için korkutan iddia.

​Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı.

​Rus işgali sonrası Ukrayna'dan kaçış sürüyor.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı.

​BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan Ukrayna ile ilgili açıklama.

​Yabancı gönüllü savaşçılara Ukrayna'ya vizesiz giriş imkanı getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.