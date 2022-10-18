Ekonomi Fitchten faiz artışı uyarısı Üç tehdide dikkat çekti
DÜNYA EKONOMİSİ

Fitch'ten faiz artışı uyarısı: Üç tehdide dikkat çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, üçlü faiz artış tehdidi, Avrupa'daki doğal gaz krizi ve Çin'in emlak piyasasında yaşanan zayıflamanın azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle küresel kredi risklerinin son çeyrekte arttığı uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Fitchten faiz artışı uyarısı: Üç tehdide dikkat çekti
Arşiv.

Fitch'ten yapılan açıklamada, temel tahminlerin 2023'te ABD ve Avrupa'daki resesyonları içerecek şekilde revize edildiği, geniş tabanlı risk ortamının aşağı yönlü olmaya devam ettiği aktarıldı.

Üçlü tehdide dikkat çekti

  • Açıklamada, üçlü faiz artış tehdidi, Avrupa'nın doğal gaz krizi ve Çin'in emlak piyasasındaki zayıflamanın azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle küresek kredi risklerinin son çeyrekte arttığı kaydedildi.

Artan faiz ortamının, Avrupa'nın enerji sorunlarının bir gaz krizine dönüşmesinin ve Çin'in emlak piyasasındaki toparlanma eksikliğinin zorlu makroekonomik ortama katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun olumsuz kredi sonuçları ihtimalini artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa gaz piyasasındaki dengenin sağlanamamasının, ABD ve Avrupa'da 2023'e kadar sürecek yüksek enflasyonun, Çin emlak piyasası ve toparlanma eksikliğinin diğer sektörleri etkileme ölçüsünün, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ilerlemenin, gelişmiş piyasalardaki konut piyasası düzeltmelerinin hızının ve ekonomik ve sosyal baskılara verilen tepkide yetkililerin yaptığı politika hatalarının kredi risklerini önemli ölçüde artıracak temel faktörler olduğu aktarıldı.

Stagflasyon, finansal istikrarsızlık, Çin'in makro ve finansal riskleri, yönetim ve politika riskleri ile iklim dönüşümünün de kilit riskler arasında yer aldığı da belirtilen açıklamada, artan jeopolitik risklerin ve uzun vadeli politika gündemlerinin değişmesinin daha fazla politika belirsizliğine yol açtığı vurgulandı.

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