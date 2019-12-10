Ekonomi Fiyatı 20 bin TLye kadar varan ahşap jakuziler dış piyasanın gözdesi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatı 20 bin TL’ye kadar varan ahşap jakuziler dış piyasanın gözdesi oldu!

Fiyatı 20 bin TL’ye kadar varan ahşap jakuziler dış piyasanın gözdesi oldu

Antalya’da endüstriyel kol robot desteğiyle tamamen ahşaptan üretilen jakuzi, küvet ve lavabolar, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Fiyatı 20 bin lirayı bulan ahşap ürünlere en çok rağbetin geldiği ülke ise İngiltere.

Haber Merkezi İHA
Dünyada 4 ülkede üretimi gerçekleştirilen ahşap jakuzi, küvet ve lavabo üretimine, son yıllarda Türk üreticiler de yöneldi.
Dünyada 4 ülkede üretimi gerçekleştirilen ahşap jakuzi, küvet ve lavabo üretimine, son yıllarda Türk üreticiler de yöneldi.

Dünyada 4 ülkede üretimi gerçekleştirilen ahşap jakuzi, küvet ve lavabo üretimine, son yıllarda Türk üreticiler de yöneldi. Antalya’da bir firma tarafından yaklaşık 8 ay önce başlayan ahşap jakuzi, küvet ve lavabo üretiminden ortaya çıkan ürünlere, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından da rağbet var.

Ceviz, tik ve iroko gibi sert ağaçlardan yapılan ve solvent içermeyen ürünlere, başta İngiltere, Almanya, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri siparişlerini verdi. Fiyatları 2 bin ila 20 bin arasında değişen ürünler ise genelde otomobil yapımında kullanılan endüstriyel kol robot desteğiyle yapılıyor.

“Banyoda doğallığı hissettiriyoruz”

Üretici firmanın kurucusu Sertaç Canbazoğlu, insanların son zamanlarda doğal ürünlere yönelmesiyle birlikte ağaçtan yapılan jakuzi, küvet ve lavabo üretimine başladıklarını söyledi. Amaçlarının sadece iç piyasada değil, dünyada da ses getirmek olduğunu vurgulayan Canbazoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Ürünlerle insanların ruhuna dokunuyoruz. Banyoda doğallığı hissettiriyoruz. Normal akrelik ya da plastik küvet ve jakuziler değil de ağaçtan ürünler koyarak doğallığa sahip olmalarını, ruhlarına dokunmayı hedefledik.”

Su ile ağacın yan yana gelmesine insanların şüpheyle yaklaştığını ifade eden Canbazoğlu, ilerleyen teknolojiyle birlikte bu şüphelerin ortadan kalktığına işaret etti.

Jakuzi, küvet ve lavabolar, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Araç yapımında kullanılan robotla yapılıyor
Ürünlerin endüstriyel kol robotuyla yapımının gerçekleştiğini belirten Canbazoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Dünyada araç yapımında kullanılan robotlardan temin ettik. Robotun önüne kalıbımızı koyuyoruz ve istediğimiz ürünü alıyoruz. 7 eksenli bir robot kullanıyoruz. Hem hızlı hem de şekil verebilmemiz açısından daha pratik oluyor.”

Ceviz, tik ve iroko gibi sert ağaçlardan yapılan ve solvent içermeyen ürünlere, başta İngiltere, Almanya, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri siparişlerini verdi.

“Avrupa’dan talep var”

Üretim sonrası iç piyasa ve yurt dışından ciddi talepler olduğunu ifade eden Canbazoğlu, “İngiltere’ye küvet ve lavabo satışları gerçekleştirdik. Türkiye’den de ciddi bir sipariş talebimiz var. Her geçen gün de bu artıyor. Almanya, İspanya, Katar, İran ve Irak bölgelerinden talep var. Ön görüşmelere başladık. Amacımız Türk ürünlerini dünyaya satarak başarıyı sağlamak” diye konuştu.

Türk ürünlerini yurt dışına satıyor.

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