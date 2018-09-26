Ekonomi Fiyatı dudak uçuklatıyor Ev ve arabayla takas ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatı dudak uçuklatıyor: Ev ve arabayla takas ediliyor

Batman’da çarşamba günleri bir kıraathanede kurulan pazarda görücüye çıkan tespihler ev ve arabayla takas ediliyor. Fiyatı dudak uçuklatan tespihler, 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Haber Merkezi IHA
Vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.
Vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

Batman merkez Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Kehribar Çay Evi’nde çarşamba günleri kurulan tespih pazarı, Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerin akınına uğruyor.

Tespih severleri bir araya getiren pazarda, bazı tespihlerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Bazı vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Pazarda, 50 TL’ye de tespih bulunuyor.

İHA
Vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor.

"Göz zevkimize göre alıyoruz"

Haftanın bir günü toplandıklarını belirten müşteri Özcan Atsat, “Bir yıldır tespih hastalığı bize de bulaştı. Çeşitli illerden ve ilçelerden gelen var. İstanbul, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa’dan gelip de toptan satış yapanlar var. Biz de göz zevkimize göre alıyoruz. Tespih stres dağıtan bir şeydir. Tespihlerin arasında farklı farklı maddeler var ve bunlar da kendi aralarında şifa dağıtan ürünler var. Sıkma, zar Osmanlılarındır. Hepatit hastalarına bire bir geliyormuş. Damlalar ise, bronşit, astım, guatr gibi ve pıhtılaşmış kanlara iyi gelirmiş. Şu an benim boynum da bir tane var, sürekli takıyorum” dedi.

"Kimi ev kimi araba ile takas yapar"

Türkiye’nin dört bir yanından müşteri ve satıcıların geldiğini anlatan satıcı Fethi Akbaş, “Güneydoğu ve batı illerden özellikle çarşamba günleri Batman’da toplanıyoruz. Kendi aramızda alışveriş yapıyoruz. Ortalama tespih fiyatları ise 50 liradan başlar 200 bin liraya kadar devam eder. Bu tespihleri kimi evle kimi arabasıyla değişir. Kimi sabır kimi stres için çeker kimisi de ticaret için yapıyor bu işi. İlk tespih mercan ve firuzelerden oluşmakta, daha sonra Osmanlı kehribarı dediğimiz ürünlerden başlar ve damladan sonra plastiğe doğru gider. Osmanlı kehribar 250 yıllık olan tespihin değeri 15 bin liralıktır” diye konuştu.

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“Tespih kesinlikle sallanmaz”

Tespihin adabının olduğunu vurgulayan Akbaş, “Tek veya çiftli olarak çekilir. Tekli özellikle namazdan sonra çekilir. Kesinlikle sallanmaz. Sallandığı zaman da hoş karşılanmıyor. Tespih sallamak tespihe ve etrafımızdaki insanlara zarar verir. İnsanlar onu hor görür. Tespih sallanırsa taşlarına da zarar verir. Osmanlı kehribar nadir bulunan bir üründür. Piyasa değerli 130-150 bin lira arasıdır. Bunu nakit olarak değil de araba takası ya da ev takası ile yapabiliyoruz. Özellikle koleksiyoncular alıyor. İnsanlar genellikle tespih camiasında dolap toplamaz sadece tespih toplar, ilerde bozdurmak için altın niyetine” ifadelerini kullandı.

“Arabamı sattım tespih aldım”

Arabasını satıp tespih aldığını anlatan Müşteri Adem Ak ise, “Ben bu tespihi alırken bir arabam vardı. Onu sattım üzerine de para verip bu tespihi aldım. Şu an benim koleksiyonumdadır. Tespihleri çok seviyorum. Tespih sallanmaz çekilir” dedi.

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