Ekonomi Fiyatlar güncellendi sekiz otomobil lüks araç statüsüne geçti
OTOMOTİV

Fiyatlar güncellendi sekiz otomobil lüks araç statüsüne geçti

Otomobil fiyatlarındaki artış ile yüzde 50 vergi diliminde bulunan araçlar yüzde 80’lik vergi dilimine geçiş yapıyor. Bir haftalık süreçte 8 otomobilin fiyatı 265 liralık sınırı geçti. Orta sınıf olarak bilinen araçlar artan fiyatından dolayı vergide lüks araç statüsüne geçti.

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Haber Merkezi İHA
Fiyatlar güncellendi sekiz otomobil lüks araç statüsüne geçti
Foto/arşiv

Pandemide otomobil üreten fabrikaların bir dönem kapalı kalması, çip krizi ve tedarik zincirinde aksamalar araç fiyatlarında artışa neden olmuştu.

Ağustos 2021’de yapılan matrah düzenlemesiyle fiyatı düşen araçlar döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Yaklaşık 1 ay önce 19 otomobil yüzde 50 vergi diliminin içinde bulunurken bugün bu sayının 11’e indiği görüldü.

Otomobilde ÖTV düzenlemesi ile yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine inmişti. ÖTV düzenlemesinin yapıldığı tarihte yaklaşık 50-60 model yüzde 50 vergi dilimine girerken araç fiyatlarındaki yükseliş ile bu rakam şuanda 11’e kadar düştü. Araç fiyatlarındaki artış ile son bir haftalık dönemde 8 otomobil yüzde 50’lik ÖTV diliminden yüzde 80’lik vergi dilimine geçti.

Kur farkından dolayı fiyat artışlarıyla orta sınıf araçlar lüks seviyesine yükseldi. Lüks araçlardan alınan yüzde 80 vergi orta sınıf araçlara da uygulanmaya başladı.

Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor: Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar
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Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) kaporta-boya ustası olan Semih Çakmak'ın elinde eski klasik araçlar adeta ikinci baharını yaşıyor.
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Kendine özgün tasarımıyla eski model araçları yeni baştan dizayn eden Çakmak'ın yaptığı araçlar herkesin beğenisini kazanıyor.
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Geçmişte babasının klasik arabasını gördükten sonra atıl araçları yeni baştan tasarlamaya heves eden Samet Çakmak şehir dışından yoğun talep alıyor.
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\"Yıllardır devam eden tutku\"<br><br>Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, \"Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez\" dedi.
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\"Klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum\"<br><br>Şehir dışından yoğun talep aldığını belirten Çakmak, \"Klasik araba bugün çoğu kişinin yönelmediği, esnafın yapmam dediği araba. Biz bu işe heves ettiğimiz için elimden geldiğince bu klasik araçları gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çok şükür bu işi yapıyoruz. Biz bu işe başladıktan sonra internet olayı ilerleyince sosyal medyaya yöneldik. Sosyal medyada çoğu yerlerde paylaşım yaptık. İnsanlar beğeniyor. Şehir dışından aşırı derecede bir talep var. Biz mutluluğumuzu insanlara yansıtıyoruz, insanlar da bize araçlarını bırakıyor. Araçları bittikten sonra da bu mutluluğa hep beraber ortak oluyoruz. Anahtar teslimi durumlarda motoru, elektriği, döşemesi bu yaklaşık 6 aydan fazla zaman alabilir. Biz kaporta-boya işinde çalıştığımız için elimizden geldiğince erken vakitte araç sahibine teslim etmek istiyoruz\" diye konuştu.
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Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor: Türkiye'nin dört bir yanından onu arıyorlar
Samsun'da 15 yıllık kaporta-boya ustası, eski atıl durumdaki klasik araçları sıfırdan tasarlıyor. Kendine özgün tasarımıyla klasik araçlara ikinci baharını yaşatan ustaya Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep geliyor.

Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş
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Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi.<br><br>
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Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı.
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Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak.
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'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var.
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Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.
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KARA LİSTE UYGULAMASI VAR<br><br>Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. Kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.
Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi: ‘Al-sat’çılara savaş
Otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobilin, yüksek fiyatla elden çıkarılmasını engellemek.


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