Fiyatlar güncellendi sekiz otomobil lüks araç statüsüne geçti

\"Yıllardır devam eden tutku\"<br><br>Restore ettiği araçlar hakkında bilgi veren Samet Çakmak, \"Klasik araç tutkusu yıllardır beri var. Bundan yıllar öncesinde babamın klasik bir arabası vardı. Ondan heves ederek dedim ki bu Avrupa aracı değil de klasik araçları gün yüzüne çıkarmak neden olmasın. Burada kaporta-boya işlemi yaparken günümüzde modern araçlar yoktu. Bundan 15 sene öncesi Anadol, Tofaş vardı. Bu gibi araçları gördükçe ben daha da çok heves ettim. Bugün baktığın zaman eski araçları trafikte yürür hale getirdiğim zaman bu işin keyfiyet kısmına geldim. Bu araca çalışırken eziyetini çekiyorum ama bittikten sonra keyfine lafı bile söylenemez\" dedi.