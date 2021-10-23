Ekonomi Fiyatları eşel mobil frenledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatları eşel mobil frenledi

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Genel Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta eşel mobil uygulamasına değinerek, “Şayet devlet bu koruma kalkanını devrede tutmasaydı fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG’de litrede 1 lira daha eklenecekti” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fiyatları eşel mobil frenledi
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Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Genel Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta eşel mobil uygulamasına değinerek, “Şayet devlet bu koruma kalkanını devrede tutmasaydı fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG’de litrede 1 lira daha eklenecekti” dedi. Bir grup gazeteciye dünyada yaşanan enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktaş, dünyada ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını beklediklerini söyledi. Aktaş, doğal olarak bunun artış olarak yansıyabileceğini kaydetti.

Fesih Aktaş
Fesih Aktaş

TÜRKİYE EN AZ VERGİ ALAN ÜLKE

  • Normal şartlarda Türkiye’nin yüzde 52,7 oran ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke olduğunu bildiren Aktaş, halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile Türkiye’nin bu oranı sıfıra çektiğini anlattı. Aktaş, vergiden feragatın yaklaşık 34 milyara ulaştığını, yıl sonunda ise 46 milyar TL civarında olmasının beklendiğini bildirdi.

LİTRESİ 11 LİRA OLABİLİRDİ

Devletin eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına söyleyen Fesih Aktaş, “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti” ifadesini kullandı.

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