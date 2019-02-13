Ekonomi Ford Otosan 2018 karını açıkladı
OTOMOTİV

Ford Otosan 2018 karını açıkladı

Ford Otosan'ın net kârı 2018'in tamamında yüzde 13 artışla 1.7 milyar liraya yükselirken, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.5 düşüşle 410.8 milyon lira oldu.

Haber Merkezi Reuters
​Ford Otosan fabrikası.
​Ford Otosan fabrikası.

Geçen yıl 373,702 adet araç üreten Ford Otosan bu yıl üretimin 350,000-360,000 aralığına gerileyeceğini öngördü.

Şirketin dün akşam açıkladığı yıl sonu bilançosuna göre satışlar yılın tamamında ihracat gelirindeki yüzde 53 desteğin etkisiyle yüzde 31 artarak 33.3 milyar lira oldu. Satışlar dördüncü çeyrekte yüzde 22.5 artışla 10 milyar liraya çıktı.

  • Geçen yıl 328,892 adeti ihracat olmak üzere 394,660 adet satış yapan şirket, 2019'da ihracatın 320,000-330,000 aralığında, toplam satışların ise 360,000-380,000 aralığında olacağını öngörüyor.

Geçen yıl iç pazarda 65,768 araç satan Ford Otosan, bu yıl 40,000-50,000 arasında araç satmayı öngördüğünü belirtti.

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