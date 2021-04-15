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Ekonomi Ford Otosan Gölcükteki fabrikasında üretimi iki ay durduracak
OTOMOTİV

​Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı

Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında üretimi iki ay durduracak

Ford Otosan, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlar için üretime vereceği arayı otomotivde yaşanan çip krizi nedeniyle öne çekti. Gölcük fabrikasında 19 Nisan-13 Haziran döneminde üretime ara verilirken, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında faaliyetler devam edecek.

Haber Merkezi AA
​Ford Otosan Gölcükteki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı
Foto/arşiv

Ford Otosan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam ettiğinin, Japonya'daki deprem ve yangının yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkardığının 29 Mart'ta açıklandığı anımsatıldı.

Bugüne kadar ana ortak Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sayesinde küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bununla birlikte bu yeni gelişmenin etkisiyle her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük fabrikamızda 19 Nisan-13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir. Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir."

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