Otuz liraya Formula 1: 100 bin izleyiciyle 100 milyon dolar gelir bekleniyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olarak bilinen Formula 1 Türkiye’ye geri dönüyor. Yaklaşık 9 yıl sonra tekrardan yarış takvimine eklenen ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ın ev sahipliği yapacağı Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ile ilgili beklenen müjdeyi Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak açıkladı. 15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışıyla ilgili basın toplantısı düzenlenirken, Vural Ak, organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve 3 günlük kombine biletlerin başlangıç fiyatlarının Intercity’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü onuruna kısa bir süreliğine günlük 30 TL’ye geleceğini duyurdu.

Vural Ak

100 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ

Intercity İstanbul Park’ın 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1’in tüm Türkiye’de büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye’nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız” diye konuştu. Ak, insanların bu heyecana dilediğince ortak olabilmesi adına Formula 1 yönetimi ile yaptıkları toplantıda bilet fiyatlarını, Intercity’nin kuruluşunun 30’uncu yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 TL’ye gelecek şekilde belirlediklerini de bildirdi. Ak ayrıca, gerçekleşen organizasyondan 100 milyon dolar gelir beklediklerini dile getirdi.

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BİLETLER GÜNLÜK 30 LİRA

Biletlerin 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabileceğini aktaran Vural Ak, “Sadece 90 TL ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1TM heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız” dedi. Formula 1’in Türkiye’ye döneceğinin açıklandığı andan itibaren çok yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden Vural Ak, bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen Türkiye’nin tanıtımı ve prestiji için T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve yönetiminde yürüttüklerini söyledi

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PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Ak, Intercity İstanbul Park’ın 200 bin kişi kapasiteli olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 kapasite ile 100 bin kişiyi ağırlayabileceğini belirtti. Vural Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Bu yıl salgın kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız.”

KALICILIK İHTİMALİ YÜKSEK

2013’de pistin işletmesini aldıkları günden bu yana Formula 1 yarışlarını ülkemize getirmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Ak, “Formula 1‘i ülkemize geri getirme görevi bize verildikten sonra üzerimize düşen finansal ve operasyonel tüm görevleri eksiksiz yerine getirerek Formula 1TM anlaşmasını tamamladık” dedi. Dünya zorlu bir yıl geçirirken devlete yük olmadan bu büyük organizasyonu ülkemize kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Ak, Formula 1’in resmi hesaplarından Türkiye yarışının duyurulması ile gelen ilgi ve heyecanın Formula 1 yönetimini de şaşırttığını ve yarışın takvimde kalıcı olması ihtimalinin güçlendiğini söyledi.