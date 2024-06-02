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Ekonomi

Fransa kredi notunun düşüklüğü nedeniyle tasarrufa gidiyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire,uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's tarafından yayımlanan verilerde ülkenin kredi notunun ''AA-''ye düştüğünü belirtti. Le Maire, kredi notunda yaşanan bu düşüş nedeniyle kamu harcamalarında kesintiye ve tasarrufa gidileceğini bildirdi.

19:01 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 19:48 - 2/06/2024 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, YouTube hesabı üzerinden yayınladığı videoda, S&P'nin Fransa'nın kredi notunu düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kredi notunun düşürülmesinin tasarruf yapılması gerektiği anlamına geldiğini belirten Le Maire, hükümetin bu yıl kamu harcamalarında 10 milyar avroluk kesinti yapmayı planladığına dikkati çekti.

Le Maire, Fransa'nın her yıl 450 milyar avroyu aşan kamu harcamalarını azaltmaya öncelik verdiğini vurgulayarak, yılın başında kararlaştırılan söz konusu tasarruf planı konusunda kararlı olduklarını söyledi.

S&P'nin kredi notunu düşürme kararının ana nedeninin ülkenin borç seviyesindeki yükselme olduğuna işaret eden Le Maire, "Borç seviyemiz yükseldi çünkü Fransa ekonomisini Kovid-19 ve enflasyon krizleri karşısında kurtardık." şeklinde konuştu.

Le Maire, artık normale dönüldüğünü ve krizle bağlantılı istisnai harcamaları azaltarak sağlıklı kamu maliyesine geri dönüleceğini dile getirerek, "Stratejimize aynı şekilde devam edeceğiz. Hızlanmadan ya da yavaşlamadan, tam olarak aynı yolda devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

S&P, Fransa'nın "AA" olan kredi notunu "AA-"ye indirmiş, ülkenin uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Fransa'nın kredi notunun düşürülmesinin, ülkenin genel kamu borcunun GSYH'ye oranının, 2023-2027 yıllarında beklenenden daha büyük bütçe açıkları sonucunda artacağı öngörüsüne dayandığı aktarılmıştı.


#Fransa
#Standard and Poor's
#kredi notu
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