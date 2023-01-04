Ekonomi Fransada elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fransa'da elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı

Fransa'da, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesiyle ortaya çıkan enerji krizini aşmak için uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri sayesinde doğal gaz ve elektrik tüketiminin önemli ölçüde düştüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada elektrik ve doğal gaz tüketimi tasarruf tedbirleriyle azaldı
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Le Figaro'nun Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) verilerine dayandırdığı habere göre, yıl sonu itibarıyla elektrik tüketimi yüzde 8,5 azaldı.

Bu oran, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 seneleri hariç, 2014-2019 arasındaki yılların ortalamaları göz önüne alınarak hesaplandı.

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Gaz tüketimi de 1 Ağustos 2022- 1 Ocak 2023 döneminde, 2018-2019'un aynı periyoduna göre yüzde 12 geriledi.

Meteorolojik şartlara rağmen tasarruf tedbirlerinin etkisiyle tüm alanlarda elektrik tüketiminin düşmeye devam etmesi öngörülüyor.

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Öte yandan 20'den fazla nükleer reaktörün bakımda olduğu ülkede, Rusya'nın gaz kesintisine rağmen doğal gazdan elde edilen elektrik üretimi Kovid-19'dan önceki 2018-2019 yıllarına göre yüzde 38 artış gösterdi.

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