Fransa'da fabrikalar kapanıyor: Enerji krizinin vurduğu Avrupa çıkış yolu bulamıyor

Avrupa’da enerji krizi giderek derinleşiyor. Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı doğal gazda kesintiye gitmesinin ardından birçok ülke zorlu kışı en az etkiyle atlatmak için tasarruf tedbirlerini artırmaya başladı. Enerji maliyetlerinin yüksekliği yüzünden de Avrupa’nın önde gelen şirketleri kapılarına kilit vurmaya başladı. Fransız Le Monde gazetesi, ülkede yükselen enerji fiyatları karşısında fabrikaların ayakta duramayıp üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını yazdı. Gazetede yer alan "Enerji fiyatları artıyor, fabrikalar kapanıyor" başlıklı haberde küçük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin üretimlerini kısıtladıkları hatta bazen tamamen durdurdukları belirtildi.

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Fransız cam devi Duralex'in 5 ay boyunca üretim yapmayacağı hatırlatılan haberde, çelik üreticisi LME'nin 31 Aralık'tan itibaren kuzeydeki fabrikalarında üretimi durduracağına, ArcelorMittal'in üretimi yavaşlattığına ve Arc France'de üretimin yarı yarıya azaldığına dikkat çekildi. Haberde, kapanan ve üretimi kısıtlayan firmalar listesinin gitgide uzadığına vurgu yapıldı.

150 BİN ŞİRKET TEHDİT ALTINDA

Nancy yakınındaki Custines'te Le Bronze-Alloys grubuna bağlı döküm şirketinin 16 Eylül'de kapama kararını duyurduğuna değinilen haberde, “Yoğun enerji tüketimine ihtiyaç duyan küçük ve büyük ölçekli on binlerce şirket kapanma tehdidiyle karşı karşıya” ifadesi kullanıldı.

REKLAM

Haberde, Fransa Girişim ve Girişimciler Federasyonu’nun (FEEF) 22 bin üyesinin yüzde 42'sinin yıl sonu kazançlarının yüzde 30'dan fazla düşmesini bekledikleri ifade edilerek, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Konfederasyonu’nun üyeleri arasında yaptığı anketlere dayanılarak 150 bin şirketin tehdit altında olduğunu tahmin ettiği aktarıldı. Haberde, Arc France'in siparişleri azaldığı halde doğal gaz faturasının 2022'de 75 milyon avroya ulaşarak geçen yılın 4 katına çıktığı ve önceden bir ürünün fiyatının yüzde 10'unu oluşturan gaz maliyetinin şimdi yüzde 40'ına ulaştığı örneği paylaşıldı. Şirketin, birkaç hafta içinde 9 fırınından 4'ünü kapatmayı planladığı belirtilen haberde, firmanın 4 bin 900 çalışanından 1.600'üne 2 gün kısmi işsizlik uygulayacağı ve bu kişilere maaşlarının yüzde 84'ünün ödeneceği, bunun yüzde 72'lik kısmını devlet öderken, yüzde 12'lik kısmını da şirketin ödeyeceği belirtildi.

REKLAM

GAZ FATURASI 4 KAT ARTTI

Haberde, bir diğer cam üreticisi Duralex'in de geçen yıl 2,5 milyon avro olan, bu yıl 12-13 milyon avroya ulaşan enerji faturası karşısında 1 Kasım'dan itibaren fırınını kapatacağı ve 5 ay boyunca üretimi durduracağı, ayrıca fabrikada çalışan 250 işçinin kısmı işsizlik statüsüne alınacağı ve maaşlarının yüzde 95'inin ödeneceği ifade edildi.

Enerji kriziyle boğuşan Belçika da tasarruf önlemlerini devreye sokuyor.

TÜKETİM AZALTILACAK

Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle "sorumlu ticaret" başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak. Ülkedeki binlerce mağaza ve dükkan, kapanma saatlerinden 1 saat sonra vitrin ışıklarını ve iç aydınlatmaları kapatacak. Mağazalar, içerideki sıcaklığı da 19 dereceyle sınırlandıracak. Ayrıca, ısı kaybı yaşanmaması için mağazaların girişleri kapalı tutulacak.

REKLAM

Almanya enerji şirketi Uniper'i kamulaştırdı

Alman hükümeti, enerji arzını garantiye almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i kamulaştırdı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman hükümetinin enerji şiketi Uniper'e 8 milyar avro sermaye aktaracağı ve Fortum'un Uniper'deki yüzde 77,9'luk payının hisse başına 1,70 avro karşılığında alınacağı belirtildi. Ayrıca, hükümetin Uniper'in yaklaşık yüzde 99'una sahip olacağı belirtildi. Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper, Rusya’dan yeterli miktarda tedarik sağlayamayınca yüksek fiyatlardan aldığı gazı müşterilerine, düşük fiyatlara satmak zorunda kalmış bu nedenle mali açıdan zor bir duruma düşmüştü.