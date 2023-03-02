Fransız Euronews: Türkiye depreme rağmen halen turistlerin ilgi odağı

"Bu durum doğrudan gelirlere de yansıdı. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53’lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Bu, 38.9 milyar dolarla son rekor olan 2019 yılının rekorunu kıran bir rakam."