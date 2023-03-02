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Ekonomi

Fransız Euronews: Türkiye depreme rağmen halen turistlerin ilgi odağı

11 ilde ağır yıkıma neden olan Kahramanmaraş'taki deprem felaketinin ardından turizm sektörünü değerlendiren Fransız haber kanalı Euronews, Türkiye'nin depreme rağmen yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürdüğünü belirtti.

09:43 . 2/03/2023 Thursday
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İstanbul

İstanbul

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat yasağı, turizm bölgelerinde ekonomik buhran meydana getirdi.

Yasakların kalkmasıyla Türkiye'ye adeta yabancı turist akını gerçekleşti. 2022 yılında turizmde yüzleri gülerken, 46 milyar doların üstünde gelir elde edildi.

Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü ülke konumuna ulaşan Türkiye, turizmde önemli bir başarıya imza atmıştı.

Deprem sonrası turizm sektörü

2023 yılından da ümitli bir bekleyiş içerisine giren turizm sektörü, 11 ili vuran deprem felaketinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Fransa merkezli yayın yapan Euronews Türkçe, depremin turizm sektörüne olan etkisini araştırdı.

2022 yılında 46 milyar dolar gelir elde edildi

2022 yılında Türkiye’nin yüzde 71 artışla 51 milyon ziyaretçi ağırladığına dikkat çekilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu durum doğrudan gelirlere de yansıdı. 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53’lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Bu, 38.9 milyar dolarla son rekor olan 2019 yılının rekorunu kıran bir rakam."

Haberde turizm sektörünün Türkiye'nin ekonomisinde kilit bir rol oynadığı kaydedildi.

Önemli turizm destinasyonları deprem bölgesi dışında

Özellikle haberde vurgulanan noktada turizm bölgelerinin İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi önemli turizm destinasyonlarının deprem bölgesinin dışında olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz yıl tek başına 16 milyon turisti ağırlayan megakent İstanbul'un deprem bölgesinden uzakta olmasıyla herhangi bir turizm kaybının olmayacağı değerlendirildi.

Özellikle deprem öncesi İstanbul için tatil rezervasyonu yapan turistlerin rezervasyonlarını iptal etmediği vurgulandı.


#Turizm
#Deprem
#İstanbul
il y a 2 heures
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Fransız Euronews: Türkiye depreme rağmen halen turistlerin ilgi odağı
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