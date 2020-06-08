Fransız şirketlerinin ürettikleri milyonlarca maske ellerinde kaldı

Koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde maske kullanımı artış göstermesi nedeni ile birçok firma maske üretimine başladı. Fransa’da birçok tekstil şirketi salgın nedeni ile bez maskeler üretmeye başlamasının ardından beklenen talebin gelmemesi nedeni ile milyonlarca maske üreticinin elinde kaldı. Vatandaşların Çin malı tek kullanımlık maskeleri tercih etmesi nedeni ile Fransız üreticiler Ticaret Bakanlığından yardım talebinde bulundu. Üreticiler, üretime başladıkları ilk zamanlarda haftalık 25 milyon adet maske sattıklarını aktarırken, Çin malı maskelerin piyasa girmesi ile satışların giderek, düştüğünü ifade etti.

Bez maske satışlarında yaşanan düşüş nedeni ile 400 tekstil şirketi zor durumda bulunuyor. Tenthorey şirketinin CEO’su Yves Dubief ve Fransız Brief’in kurucusu Guillaume Gibault’ın Fransız üreticinin ellerinde kalan bez maskeler için Ticaret Bakanı Agns Pannier-Runacher ‘den yeni pazar bulunması konusunda yardım isteyecekleri belirtildi.

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Tek kullanımlık maskelere göre daha ekonomik

Bakanlık yetkilisi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Mayıs ayı ortasında talebin her zaman o kadar fazla olmayacağı konusunda üreticileri uyardık" ifadelerini kullandı. Gibault, yeniden kullanılabilir Fransız maskelerinin 10, 20, 30 ve yakında 50 kez yıkanabileceğini ve tekrar kullanılacağını aktardı. Gibault, bez maskelere vatandaşların yönlendirilmesi gerektiğini açıklarken, ”Fransızlar çoğunlukla Çin’den ithal edilen tek kullanımlık cerrahi maskeleri tercih ediyorlar” dedi. Üreticiler, yerli üretim bez maskelerin tekrar yıkanabildikleri için tek kullanımlık maskelere göre daha ekonomik olduğunu vurguladı.

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Ekolojik Geçişten Sorumlu Devlet Sekreteri Brune Poirson, tarafından yerli bez maske üreticilerini sevindiren haber geldi. Poirson, ülke genelinde yere çöp atmanın cezasının Haziran ayı ortasından itibaren 68 Euro’dan 135 Euroya çıkarılacağını duyurdu. Sekreter Poirson, para cezasının arttırılmasına neden olarak ise yerlere atılan tek kullanımlık maskeler olduğunu ifade etti.

Poirson, “Kimi durumlarda bu ceza 375 Euro’dan polisin tutanak tutması halinde 750 Euroya kadar çıkabilecek. Maske atanların mukavemet göstermesi durumunda ise olay mahkemeye taşınacak” ifadelerini kullandı. Sekreter Poirson, “Kovid-19 salgınıyla birlikte gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerin sokaklara atılmış görüntüleri gün geçtikçe sokak ve caddelerde artarken, Fransa caydırıcı cezalar uygulayacak” dedi.

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