Fransız tren üreticisi Alstom'dan büyük işten çıkarma

Fransız tren üreticisi Alstom
Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom’dan yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi.
Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar avro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.
Haberin ardından Alstom’ın hisseleri bugün yüzde 20’den fazla düşüşle 11,50 avroya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40’dan fazla değer kaybetti.