Fransız tren üreticisi Alstom'dan büyük işten çıkarma

Gelir İdaresi Başkanlığı, sanal ya da fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodların kullanımının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmayacağına açıklık getirdi. Belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodlar aktive edilerek ürün veya hizmet temin edilmesi halinde KDV uygulanacak. Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV'ye tabi olacak.