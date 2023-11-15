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Ekonomi

Fransız tren üreticisi Alstom'dan büyük işten çıkarma

Fransız tren üreticisi Alstom, likidite sorununu kontrol altına almak için 1500 kişiyi işten çıkaracağını ve varlıklarını satacağını duyurdu.

15:04 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Fransız tren üreticisi Alstom

Fransız tren üreticisi Alstom

Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Alstom’dan yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi.


Alstom’un 30 Eylül itibarıyla net borcu 3,43 milyar avroyu bulurken, şirket Mart 2025'e kadar bu rakamı 2 milyar avro azaltmayı planlıyor.

Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar avro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.


Bu yıl hisse sahiplerine temettü ödemesi yapılmayacak.

Haberin ardından Alstom’ın hisseleri bugün yüzde 20’den fazla düşüşle 11,50 avroya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40’dan fazla değer kaybetti.




#ALSTOM
#İşten çıkarma
#Varlık satışı
34 dakika önce
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