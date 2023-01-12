Ekonomi Fuara damga vurdu Hollanda basını Togg için tarih verdi
OTOMOTİV

Fuara damga vurdu: Hollanda basını Togg için tarih verdi

ABD'de gerçekleşen CES fuarına damga vuran Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hollanda basını tarafında da yakından takip edildi. Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştiren AutoWeeek dergisi, Togg'un 2025 yılında Hollanda'da satışa çıkarılacağını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fuara damga vurdu: Hollanda basını Togg için tarih verdi
CES fuarı

Şubat ayı itibariyle Türkiye'de siparişlerinin alınmaya başlanacağı yerli otomobil Togg, Hollanda'ya ayak basmaya hazırlanıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştiren AutoWeeek dergisi, Togg'un 2025 yılında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

TOGG HOLLANDA PAZARINA HAZIRLANIYOR

Hollanda'da yayın yapan AutoWeek adlı otomobil dergisi, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ile yaptığı röportajın detaylarını yayımladı. Türkiye'nin otomobili Togg'un başlangıçta iç pazara odaklanacağını, ardından Orta ve Kuzey Avrupa'ya ihraç edileceği bilgisini paylaşan dergi, Togg'un 2025 yılının başlarında Hollanda'da satışa çıkarılacağını açıkladı.

Togg'dan bir ilk daha: CES 2023'te duyuruldu
EKONOMİ
Togg'dan bir ilk daha: CES 2023'te duyuruldu

Rakiplerine kıyasla barındırdığı özelliklerle adından şimdiden sıkça söz ettiren ve otomobil dünyasının gündeminden düşmeyen Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg, ABD'deki CES fuarındaki etkinliklerle dış pazarda da rekabet oluşturacağı sinyalini verdi.

STARTI C SEGMENTİYLE VERECEK

Başlangıç itibariyle C segmentinde bir SUV modeliyle piyasaya çıkacak olan Togg, ardından iki farklı segmentte de üretilecek.

Yaklaşık 500 kilometrelik menzile ve 400 beygir gücüne sahip Türkiye'nin otomobili Togg, C segmentindeki SUV ile birlikte elektrikli sedan ve fastback tipinde de üretilecek.

3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
EKONOMİ
3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın
Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.
Uçaktakorku dolu anlar

Uçakta
korku dolu anlar

​Şarj cihazı alev aldı iki yolcu yaralandı.
Leopardtankları gönderecek

​Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erdoğan açıklamıştı: Kabul edilerek yasalaştı.

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.