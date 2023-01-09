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Togg'dan bir ilk daha: CES 2023'te duyuruldu

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurdu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Stratejik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Toggdan bir ilk daha: CES 2023te duyuruldu
Togg

Togg açıklamasına göre, teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergileyen Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu da yaptı.

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.

Öte yandan Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıklara erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğunu açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecek.

Bu NFT’ler özel bir "Sanat Modu" ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.

"Kullanıcı deneyimini başka bir noktaya taşımak istiyoruz"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek."

Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer de, "Togg, geçen yıl blockchain girişimlerinin yeri olarak Avalanche'ı seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir büyük adım daha attı" ifadelerini kullandı.

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