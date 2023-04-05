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Ekonomi

G-7 Ticaret Bakanları kritik teknolojilere yönelik işbirliği yapacak

G7 Ticaret Bakanları, ileri teknolojilere yönelik ihracatların kontrolünde iş birliği yapılmasını taahhüt ettiklerini bildirdi. Mikro elektronik ve siber gözetleme sistemleri gibi "kritik ve gelişen teknolojilerin kötü niyetli aktörlerce kullanılmasını önlemek için işbirliği yapılacak.

10:21 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

G7 Ticaret Bakanları, çevrim içi görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Açıklamaya göre Bakanlar, ileri teknolojilere yönelik ihracat kontrolleri uygulanmasında iş birliği yapılması sözü verdi.


Bakanlar, askeri uygulamalar için "kritik teknolojilerin saptırılmasının ortaya çıkardığı zorlukları ele almak" amacıyla, ihracat kontrollerinin temel bir politika aracı olduğunu teyit etti.


Mikro elektronik ve siber gözetleme sistemleri gibi "kritik ve gelişen teknolojilerin kötü niyetli aktörlerce kullanılmasını önlemek için işbirliği yapılacak.

Görüşme sonrası Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Nişimura Yasutoşi, açıklamasında, "Tedarik zincirlerinin yeni ilkelerini, 'Küresel Güney' dahil, G-7 dışındaki benzer düşünen ülkelere yaymak için tartışmaları derinleştiriyoruz" dedi.


Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde G7 Liderler Zirvesi, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde mayıs ayında düzenlenecek.




#G7 Ticaret Bakanları
#Japonya
#Teknoloji işbirliği
44 dakika önce
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