Galatasaray borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdı

Galatasaray Sportif ile Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum arasında mevcut finansal borçlarını iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere beş yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Galatasaray açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Ağır borç yükü altındaki futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bankalarla çalışmalar yürütülürken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ocak ayında borçların bir bankaya (Ziraat Bankası) devredilmeyeceğini her bankanın kendi riskini yöneteceğini duyurmuştu.

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