|
Ekonomi

Gana yeniden Afrika'nın en büyük altın üreticisi oldu

Gana Madenler Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Afrika ülkesi Gana, 2022 yılında altın üretiminde elde ettiği yüzde 32'lik artışla, Afrika kıtasının yeniden en büyük altın üreticisi haline geldi.

09:45 . 13/06/2023 Salı
AA
Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte kıtanın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte kıtanın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor.

Gana Madenler Odası Başkanı Joshua Mortoti, yaptığı açıklamada, 2022'de hem büyük hem de küçük ve orta ölçekli firmaların altın üretimlerinin önemli ölçüde arttığını belirtti.

Mortoti, ülkenin altın üretiminin bir önceki yıl 2,8 milyon ons iken geçen yıl 3,7 milyon onsa (105 ton) yükseldiğini kaydetti.

Bu artışı daha çok büyük ölçekli firmaların sağladığını belirten Mortoti, geçen sene altın üretimindeki yüzde 32'lik artış sayesinde Gana'nın yeniden Afrika'nın en büyük altın üreticisi haline geldiğini söyledi.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte kıtanın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor.



#Gana
#altın
#üretim
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
NBA’de Denver Nuggets tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı