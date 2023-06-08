Mayısta en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı belli oldu

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,60, dolar yüzde 1,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96, euro yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,23, dolar yüzde 2,19, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, euro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 7,73 oranında kaybettirdi.

3 aylık değerlendirme

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirme

6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 21,53, TÜFE ile yüzde 12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken; DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 7,17, TÜFE ile yüzde 14,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirme

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 33,84, TÜFE ile yüzde 34,96 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı. Külçe altın yüzde 2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 1,53, euro yüzde 8,37, dolar yüzde 10,73 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,70, euro yüzde 7,60, dolar yüzde 9,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



