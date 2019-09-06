Ekonomi İstanbul Metrosunda ışık göründü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattında son durum

İstanbul Metrosu'nda ışık göründü

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye’nin en hızlı metrosu olacak" dedi.

Haber Merkezi IHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı süren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının Hasdal-İstanbul Havalimanı kesiminde tünel delme işlemlerinin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen törene katıldı. Havalimanının metro şantiye alanında düzenlenen törende tünel delme makinesinin son kez çalışmasıyla birlikte tünelde ışık göründü. Törende konuşan Bakan Cahit Turhan, projenin tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı’na ulaşımın yarım saate düşeceğini belirterek, “Bunu sağlamak için tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’de ilk kez bir metro 120 kilometre hız yapacak. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye’nin ilk hızlı metro sistemi olacak” ifadelerini kullandı.

İHA
Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü.

“Kağıthane-Havalimanı arası gelecek yıl hizmete girecek”

Gayrettepe-Havalimanı metro projesinde Hasdal’dan Havalimanı’na kadar yaklaşık 30 kilometrelik kısımda tünellerin delme işleminin tamamlandığını vurgulayan Bakan Turhan, “Yeni güzergahın TEM otoyolu kuzeyinde kalan kısmı bitmiş oluyor. Tünellerin yüzde 82’si de tamamlanmış oluyor. Yaklaşık 7 ay içerisinde TEM güneyinde D-100 karayoluna kadar olan kesime de kazı makinalarımız varmış olacak. İstanbullu vatandaşlarımızın bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin farkındayız. Bu kapsamda Gayrettepe havalimanı ile birlikte hattın devamı sayılan Havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa metro projesinde 10 adet kazı makinesini aynı anda kullanıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda sadece Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak. Tünellerimizi 6 metre 60 santim çapında kazıyoruz. Kazı hızında dünya rekorunu da kırmış oluyoruz. Günde 64.5 metre, haftada 33 metre, ayda bin 203 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yaptık. Hedefimiz belli. Aralık ayı içerisinde inşallah ilk ray montajını kaynağını yapmak. Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yıl hizmete almayı planlıyoruz” diye konuştu.

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İstanbul Havalimanı metro sisteminin tüm şehrin metro sistemi içerisinde bir merkez olacağını vurgulayan Bakan Turhan, “Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman hattına, metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz büyük İstanbul Tüneli projesine Gayrettepe mevkiinde bağlanacak. Kağıthane istasyonunda ise Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattına entegre olacak. Havalimanı 1 istasyonunda yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonunda da Marmaray ve Halkalı-Kirazlı metrosuna bağlanacak. Halkalı Stadı istasyonunda ise Mahmutbey metrosuna, Olimpiyat Stadı istasyonunda Başakşehir-Kirazlı metrosuna, Kayaşehir istasyonunda Kayaşehir-Başakşehir metrosuna, Fenertepe istasyonunda Vezneciler - Sultangazi metrosuna entegre olacak. İstanbul Havalimanı tüm şehre bu metro sistemi ile bağlanmış olacak” şeklinde konuşu.

İstanbul Havalimanı’nda toplam üç metro istasyonu olacağına dikkat çeken Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu dev havalimanına bir tane istasyon yetmiyor. Havalimanı 1 olarak adlandırdığımız diğer istasyonumuz tamamlandığında şu anda hizmet sunan havalimanı iç ve dış hatlar terminaline hizmet verecek. Havalimanı 2 istasyonumuz ise havalimanının 120 milyon yolcu değerine ulaştığında inşa edilecek yeni terminal binasına çıkış sağlayacak. Şu an bulunduğumuz Havalimanı 3 istasyonumuz ise THY’nin ve diğer havacılık şirketlerimizin kargo terminal binalarının bulunduğu adeta yeni bir şehir durumundaki yerleşkede çalışan vatandaşlarımıza hizmet verecek istasyondur. Tüm bu istasyonlar ileride inşa edeceğimiz ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek hızlı trenin ray hattını ve peronlarını da içerecek şekilde inşa edilmektedir. Yani tüm bu hattı hem bugünü hem de geleceği düşünerek tasarladık. Hükümet olarak, bakanlık olarak İstanbul’un raylı sistem alt yapısına büyük önem veriyoruz. Şu ana kadar İstanbul’a Marmaray dahil 80 kilometre raylı sistem inşa ettik. Bakanlığımız İstanbul’da kent için raylı sistem çalışmalarının toplamı ise 165 kilometre. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul geneli raylı sistem uzunluğu 318 kilometreye ulaşacak ve bunun yüzde 52’si bakanlığımız tarafından yapılmış olacaktı. Bu durum İstanbul’a verdiğimiz önemin kanıtıdır.”

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İstanbul Havalimanı’na yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Turhan, “Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar Havaist, İETT, taksi ve özel araçları ile havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. Havaist 12 noktadan günde 150 sefer ile 30 bin kişi taşıyor. Elbette bununla yetinmiyoruz. Havalimanımız giderek büyüyor. Yetinmediğimiz için de bu metroları yapıyoruz. Daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşımı sağlamak adına her adımı atıyoruz” dedi.

“İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcu sayısına ulaştı”

İstanbul Havalimanı’nın bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştığını kaydeden Turhan, yolcu sayılarının ve uçulan nokta sayılarının hızla artacağını belirtti.

İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek için İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.
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