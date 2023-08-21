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Ekonomi

Gaz fiyatlarında grev endişesi: Yüzde 18 artış gösterdi

Avrupa'da vadeli gaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı Avustralya’daki LNG tesisinde çalışanların grevine dair endişelerle yükselişte.

11:17 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Avrupa'da gaz fiyatlarında grev endişesiyle başlayan yükseliş devam ediyor.


Avrupa'nın gösterge kontratı olan Hollanda'nın gelecek ay için gaz fiyatı megavat saat başına yüzde 18 artışla 42,90 euro oldu.


Avustralya'daki LNG tesislerinde çalışanların daha iyi çalışma ve ücret koşulları için grev olasılığının, arz kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişelerin artırması fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Grevden etkilenen LNG tesislerini işleten iki şirketten biri olan Woodside Energy Group çalışanları, Çarşamba gününe kadar bir anlaşmaya varılamazsa 2 Eylül'de greve gideceklerini açıkladı.


Avustralya'da olası arz kesintilerinin küresel LNG ihracatının yüzde 10'unu etkileyebileceği belirtiliyor.




#Avrupa
#Gaz fiyatları
#LNG
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