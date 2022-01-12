Ekonomi GAZBİR Doğal gaz kömür ve LPGden daha ekonomik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

GAZBİR: Doğal gaz kömür ve LPG’den daha ekonomik

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğince (GAZBİR), konutlarda kullanılan doğal gazın, ithal kömür ve LPG’ye göre aylık 613 lira, yıllık ise 7 bin 364 lira daha ekonomik olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
GAZBİR: Doğal gaz kömür ve LPG’den daha ekonomik
Foto/arşiv

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ve ortalama 100 metrekare net alana sahip bir konutta ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak doğal gaz kullanımının maliyeti ile aynı enerjinin linyit kömür, ithal kömür ve LPG ile elde edilmesi durumunda oluşan yıllık yakıt maliyeti güncel piyasa birim fiyatları esas alınarak hesaplandı.

Aylık fark 613 lira, yıllık fark 7 bin 364 lira

Bu hesaplamaya göre, Türkiye’de bir hane ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak yılda ortalama 975 metreküp doğal gaz tüketirken, ocakta konut tüketiminde geçerli fiyatlarla yıllık ortalama maliyet 2 bin 600 lira, aylık ortalama maliyet ise 217 lira oldu. Doğal gaza kıyasla benzer enerji eşdeğeri esas alınarak ısınma amaçlı ithal kömür, sıcak su ve pişirme için LPG tüp kullanılması durumunda yıllık ortalama maliyet 9 bin 964 lira, aylık ortalama maliyet ise 830 lira oldu.

Doğal gaz kullanımının asgari ücretteki payı 5
Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payı ithal kömür ve LPG kullanılması halinde yüzde 20, doğal gaz kullanılması durumunda yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

Açıklamada, Türkiye’de konutlarda konfor sıcaklığı beklentisinin Avrupa ülkelerine göre 2 derece daha yüksek olmasının tüketici faturalarında artışa neden olduğu belirtilerek, "Isı kayıplarına karşı bina yalıtımı dahil gerekli ideal tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Tasarruf ve ısıl verimlilik için termostat uygulaması zorunlu hale getirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

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