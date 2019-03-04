Ekonomi Gaziantep, Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gaziantep, Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat yaptı

Gaziantep, Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep şubatta Türkiye ortalamasının iki katından fazla ihracat yaptı. Türkiye'nin şubat ayı ihracatı yüzde 3,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünü bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti,

"Türkiye'nin şubatta ihracatı yüzde 3,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 artışla 593 milyon 617 bin dolara ulaştı." ifadesini kullanan Ünverdi, şunları kaydetti.

"Gaziantep'in dönemsel olarak da ihracatı artarak devam etti. Gaziantep'ten bu yılın ocak-şubat döneminde 1 milyar 179 milyon 803 bin dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 10,6 oranında artış gösterdi. 2018 yılı ocak-şubat ihracatımız 1 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşmişti."

Şubat ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Ünverdi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) bağlı olarak enflasyon rakamlarının beklentilerin de altında gelmesinin piyasalar açısından önemli bir gösterge ve toparlanma süreci açısından umut verici olduğunu aktardı.

"Gelecek vadeden performans"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in gösterdiği performansın gelecek vadettiğini belirtti.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Her zaman mücadeleci yapımızla övünüyoruz, gururlanıyoruz. Bu övüncün, gururun kaynağı da bu rakamlar. Yılın ilk iki ayında yüzde 10,6 artışa imza attık. İhracat rakamlarımızdaki bu artışları gördükçe büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu seviyelere ulaşmamıza vesile olan ihracatçılarımızın azimli çalışmalarına da birebir şahit oluyoruz. Bu rakamlar kolay elde edilmiyor. Yeni ihracat pazarları kolay bulunmuyor."

Yıldırım, hava yolu ulaşım ağının genişlemesinin de ihracata olumlu etkisi olacağını vurgulayarak, Türk Hava Yolları'nın (THY) önümüzdeki günlerde Gaziantep'ten Dusseldorf, Berlin, Viyana, KKTC ve Bursa'ya karşılıklı direkt uçuşlar başlatacağını bildirdi.

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