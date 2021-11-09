Rus lider Putin talimat vermişti: Avrupa'ya gaz pompalanmaya başlandı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'da gaz depolama tesislerinde çalışmalara başladığı belirtilerek, "Gazprom, kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına yönelik planı onayladı ve uygulamaya başlandı. Gaz taşıma hacimleri ve güzergahları belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Ekim'de, Gazprom'a, Rusya'daki doğal gaz depolama tesislerini doldurduktan sonra, Avrupa'daki depolama tesislerine yönelik doğal gaz tedarikini artırma talimatı vermişti.

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