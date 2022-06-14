Gazprom duyurdu: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 40 azalacak

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı gaz kompresörlerinin henüz dönmediğine işaret edildi.

Bu nedenle hatta sadece üç gaz kompresörünün kullanılabileceği aktarılan açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir" ifadesine yer verildi.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna’daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa’ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa hattı üzerinden sevkiyatın durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

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