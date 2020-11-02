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Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığından İzmir kararı Bazı işlemler için süreler uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığından İzmir kararı: Bazı işlemler için süreler uzatıldı

İzmir için "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 30 Kasım'a uzatıldı.

Haber Merkezi AA
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Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle söz konusu ildeki mükellefler tarafından 2 Kasım (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) gün sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

  • Buna göre, "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi, e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile "elektronik defter beratları"nın yüklenme süresi 30 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

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