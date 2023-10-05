Genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 2,1 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı.
Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri geçen yıl fazla verirken, merkezi devlet alt sektörlerinde açık oluştu. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2022'de yüzde 31,7'ye düştü.
Harcamaların GSYH içindeki payı azaldı
Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 4 trilyon 596 milyar 707 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,6'ya geriledi.
Genel devlet toplam gelirleri 4 trilyon 287 milyar 286 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 28,6'ya düştü.
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2021'de yüzde 45,3 iken geçen yıl yüzde 47,8'e yükseldi.
Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,8 oldu, net sosyal katkıların payı yüzde 23,1'e geriledi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,3'e çıktı.