Genel havacılık terminalleri için yeni karar: Ticari yolcu beraberi yük taşımacılığı yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı sahaya inerek fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'nın denetimine sunulacak. Haksız fiyat tespiti halinde 33 bin ile 330 bin TL arasında ceza kesilirken, fiyat etiketinde aykırılık tespit edilmesi durumunda ise her bir ürün için 1371 lira ceza uygulanıyor.